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11 августа 2017 г.
10 августа 2017 г.

Эммануэль Гриншпан | Le Figaro

Медленная реиндустриализация России

"Это был неологизм 2014 года. Importozamechenié, то есть "замещение импорта", должно было доказать способность России обойтись без западных технологий при помощи массивной реиндустриализации. Продемонстрировать устойчивость экономики, столкнувшейся с международными санкциями, и, как следствие, укрепить суверенитет страны", - пишет Эммануэль Гриншпан во французской газете Le Figaro.

Однако, продолжает автор, исследование российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, опубликованное в конце апреля, показывает, что прогресс появляется в менее инновационных секторах экономики, таких, как переработка мяса и молочных продуктов. "В автомобилестроении и станкостроении, тенденция, напротив, негативная, согласно исследованию", - говорится в статье.

"Главный вызов для России - это догнать поезд в плане технологий", - продолжает журналист. Экономист Яков Миркин, член "Столыпинского клуба", дающего советы Кремлю по экономической политике, считает, что "наша главная цель - это удержать нынешний уровень, так как технологический разрыв продолжает увеличиваться".

"Прежде всего, расставил точки над i скандал вокруг турбин Siemens, доставленных в начале июля в Крым, в нарушение международных санкций, - пишет Гриншпан. - Он показал неспособность российской промышленности изготовлять турбины большой мощности, в которых Крым нуждался в течение трех лет".

"Проблема кроется в том, что инвестиции в исследования и разработки вовсе не на высоте амбиций, - отмечает автор. - 1,3% ВВП в России по сравнению с 2,29% во Франции, согласно ОЭСР". Доля России в мировых расходах на НИОКР понизилась с 3% до 2,6 % в период между 2014 и 2016 годами, согласно Институту промышленных исследований (штат Виргиния, США), заключает журналист.

Источник: Le Figaro


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