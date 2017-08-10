Медленная реиндустриализация России

"Это был неологизм 2014 года. Importozamechenié, то есть "замещение импорта", должно было доказать способность России обойтись без западных технологий при помощи массивной реиндустриализации. Продемонстрировать устойчивость экономики, столкнувшейся с международными санкциями, и, как следствие, укрепить суверенитет страны", - пишет Эммануэль Гриншпан во французской газете Le Figaro.

Однако, продолжает автор, исследование российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, опубликованное в конце апреля, показывает, что прогресс появляется в менее инновационных секторах экономики, таких, как переработка мяса и молочных продуктов. "В автомобилестроении и станкостроении, тенденция, напротив, негативная, согласно исследованию", - говорится в статье.

"Главный вызов для России - это догнать поезд в плане технологий", - продолжает журналист. Экономист Яков Миркин, член "Столыпинского клуба", дающего советы Кремлю по экономической политике, считает, что "наша главная цель - это удержать нынешний уровень, так как технологический разрыв продолжает увеличиваться".

"Прежде всего, расставил точки над i скандал вокруг турбин Siemens, доставленных в начале июля в Крым, в нарушение международных санкций, - пишет Гриншпан. - Он показал неспособность российской промышленности изготовлять турбины большой мощности, в которых Крым нуждался в течение трех лет".

"Проблема кроется в том, что инвестиции в исследования и разработки вовсе не на высоте амбиций, - отмечает автор. - 1,3% ВВП в России по сравнению с 2,29% во Франции, согласно ОЭСР". Доля России в мировых расходах на НИОКР понизилась с 3% до 2,6 % в период между 2014 и 2016 годами, согласно Институту промышленных исследований (штат Виргиния, США), заключает журналист.