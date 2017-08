10 августа 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Россия хочет инноваций, но арестовывает своих новаторов Эндрю Хиггинс в The New York Times рассказывает историю Дмитрия Трубицына из Академгородка - 36-летнего генерального директора компании "Тион", "молодого физика-предпринимателя с репутацией патриота", которому грозит до 8 лет лишения свободы. Компания "Тион" производит высокотехнологичные очистители воздуха для жилых домов и больниц. Трубицына, находящегося под домашним арестом, обвиняют в том, что он подверг опасности жизни пациентов, когда провел апгрейд этого оборудования с тем, чтобы оно потребляло меньше электроэнергии. Эти изменения не были сертифицированы государственными регулятивными органами. "Этот случай привлекает внимание к трениям между надеждами Путина на динамичный частный сектор и его решимостью укрепить могущество российского аппарата государственной безопасности. Воспользовавшись принятым в 2014 году законом, предназначенным для защиты России от контрафактных лекарств, следователи из Федеральной службы безопасности (постсоветского КГБ) и других агентств обвинили Трубицына в том, что он возглавил преступный заговор - по сути, о слишком быстрых и свободных инновациях", - говорится в статье. "Более 5 тыс. человек подписали петицию с просьбой к Путину остановить "этот позорный пример силового давления на законопослушный бизнес". В нем говорится, что Трубицын и его компания "без преувеличения являются гордостью Академгородка". "Они - символ сильной и процветающей России, в которой может развиваться настоящий технологический бизнес мирового уровня, основанный на передовых научных разработках российских ученых", - передает Хиггинс. "Путин не ответил, однако его бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал в заявлении, что Трубицын - "молодой, энергичный представитель инновационного сектора, развитие которого больше всего необходимо для современной России", - сообщает журналист. - Но Титов делал подобные заявления и раньше, и это мало к чему привело. Несмотря на то, что при Путине государство поддерживает инновации, нарастающее могущество российских спецслужб и свирепствующая официальная коррупция часто давят в противоположном направлении". "В прошлом месяце на встрече Совета по стратегическому развитию Путин снова прочел чиновникам нотацию о необходимости сдвинуть российскую буксующую экономику, которая сейчас меньше, чем экономика Италии и еще 11 стран, с мертвой точки зависимости от природных ресурсов", - сообщает Хиггинс. "Но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить", - сказал российский президент. "Однако трудности Трубицына могут помочь объяснить, почему такой прорыв оказался настолько недостижимым. Российское государство, являющееся для Путина главным инструментом реализации его планов по возрождению страны, часто подавляет рост", - утверждает журналист. Ирина Травина, основательница стартапа по производству программного обеспечения и глава ассоциации технологических компаний Академгородка, сказала о положении Трубицына: "В принципе, каждый может оказаться в такой ситуации. Это может случиться с каждым. У каждого есть скелет в шкафу. Может быть, небольшой, но они всегда найдут, за что посадить тебя в тюрьму". Источник: The New York Times