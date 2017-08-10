Напавший с ножом на людей в Гамбурге планировал теракт с использованием грузовика

26-летний палестинец Ахмад А., в конце июля напавший на людей в супермаркете в Гамбурге, убив одного человека и ранив нескольких, по его собственному признанию, увлекся радикальной идеологией ИГИЛ* с 2014 года. Sueddeutsche Zeitung стало известно об этом из текста сделанного им признания. Как замечают авторы публикации, правоохранительные органы Германии подвергаются критике в связи с тем, что не приняли соответствующих мер после того, как еще несколько месяцев назад стало известно об исламистских высказываниях А.

Как пишет в признании Ахмад А., он хотел убить как можно больше "христиан и молодых людей", а сам погибнуть как "мученик". "Сначала он хотел воспользоваться грузовиком или автомобилем, как террорист, в конце прошлого года въехавший в толпу в Берлине. Но затем он спонтанно сделал выбор в пользу ножа", - передает издание.

Следователям ничего не известно о связях палестинца с ИГИЛ*. "Уже находясь под арестом, А. заявил о том, что совершил преступление не от имени ИГИЛ* - примером ему служил пророк Мухаммед. Открытым остается вопрос и о том, какую роль в нападении играла психическая лабильность А. Земельное отделение Федерального ведомства по охране конституции, по информации из окружения Ахмада А., проводило с ним беседу еще 3 ноября 2016 года, оценило его психическое состояние как неустойчивое и выдало 10 января 2017 года рекомендации полиции подключить социально-психиатрическую службу. Теперь предстоит выяснить, почему этого не произошло", - говорится в статье.

Как стало известно SZ из признания палестинца, нападение он совершил после проповеди в одной из мечетей, расположенных вблизи супермаркета. "Имам говорил в ходе проповеди о событиях на Храмовой горе в Иерусалиме", - замечают авторы. "Однако ничто не указывает на то, что проповедь носила экстремистский характер. Тем не менее, признает сам Ахмад А., столкновения в Иерусалиме между мусульманами и евреями его взбудоражили". В настоящий момент, отмечает в заключение издание, нет никаких доказательств существования контактов нападавшего с салафистами в Гамбурге.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.