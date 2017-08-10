Россия развязала против Европы "войну фейковых новостей". Теперь Германия дает отпор

В ноябре 2016 года политолог Симон Хегелих (Технический университет Мюнхена), к своему удивлению, получил срочное приглашение из канцелярии канцлера Меркель, повествует Time. Меркель пожелала побольше узнать об исследованиях Хегелиха о манипуляциях настроениями избирателей, поясняет журналист Саймон Шустер. После победы Трампа на выборах в США она стремилась спешно узнать, что такое "пузырь фильтров", "боты", "фейковые новости" и "дезинформация".

По словам автора, Меркель знает, что ее попытка остаться на четвертый срок в результате парламентских выборов в Германии, назначенных на 24 сентября, "может стать мишенью тех же грязных уловок, примененных при президентских выборах в США. В качестве самого могущественного в Европе лидера и самого решительного критика Кремля Меркель давно является объектом российских "кампаний влияния", говорится в статье.

По словам Хегелиха, Меркель также обеспокоена существованием интернет-ботов, распространяющих ложные новости.

"Итак, правительство Меркель готовится отражать осаду", - пишет автор. В июне коалиция Меркель провела через парламент "Акт о соблюдении правопорядка сетями", согласно которому соцсети будут штрафовать не менее чем на 50 млн долларов, если они не удалят немедленно "незаконный контент". "Этим термином правительство Меркель обозначает все: от призывов к ненависти до порнографии и злокозненной пропаганды", - поясняет автор.

"ЕС также создал ведомство по опровержению фейковых новостей и российской пропаганды. Чехия учредила полицейское агентство, которое прочесывает соцсети в поисках дезинформации и других "гибридных угроз". Президент Франции Макрон в апреле закрыл двум российским СМИ - RT и Sputnik - доступ в свой избирательный штаб", - пишет издание.

Издание комментирует: "Все эти шаги указывают на опасения - на параноидальный страх, как сказали бы некоторые, что инструменты политического саботажа настолько усовершенствовались, что могут стать угрозой для западных демократий".

"Россия и Германия показали себя как самые решительные игроки при спешной адаптации к этой обстановке и стремлении по возможности ее перекроить", - говорится в статье. По мнению Шустера, грядущие выборы в Германии станут "лакмусовой бумажкой": либо кампания будет протекать в атмосфере хакерских атак, утечек и дезинформации, либо окажется размеренной и слегка скучной.

"Акт о соблюдении правопорядка сетями" обеспечит соцсетям новую, более весомую роль в политических дебатах. "Вместо того чтобы поручить судам или законодателям решать, что представляет собой "фейковые новости", клевету или пропаганду, закон пытается сделать "Фейсбук" "арбитром истины", - говорит Ричард Аллан, вице-президент "Фейсбука" по вопросам государственной политики в Европе. "А нас это попросту не устраивает", - добавляет он.

Как бы то ни было, "Фейсбук" отдал функцию проверки фактов на аутсорсинг - независимым специалистам. "В США "Фейсбук" начал предостерегать пользователей о "спорном контенте" и давать ссылки на надежные источники типа Associated Press", - пишет автор. В Германии "Фейсбук" вступил в партнерство со стартапом Correctiv, который занимается расследовательской журналистикой.

Командой фактчекеров из четырех человек в Correctiv руководит Ютта Крамм. Каждое утро "Фейсбук" присылает ей подозрительные материалы, выловленные автоматическими фильтрами либо отмеченные обычными пользователями. Сотрудники Correctiv выискивают среди них материалы, которые намеренно вводят в заблуждение и, вероятно, широко распространятся.

"Мы не станем работать со слухом, которым кто-то просто делится со своими дальними родственниками", - поясняет один из фактчекеров, Жак Пезе. "В Германии самые распространенные измышления касаются иммиграционной политики. Их задача - плодить ксенофобию и ослаблять Меркель, играя на опасности ее гостеприимства в отношении мигрантов", - пишет автор.

Журналисты Correctiv пытаются вычислить первоисточник статьи и составляют доклад, где изобличают ошибки и ложь, которые в ней содержатся. По словам Крамм, особенность Correctiv в том, что он при содействии "Фейсбука" может "проникнуть в пузырь фильтра к людям, которые читают фейковые новости".

"Фейсбук" согласился отмечать предупреждающей меткой спорные записи в ленте друзей у пользователей. "Идея не в том, чтобы цензурировать или удалять контент, а в том, чтобы побудить читателей хорошенько задуматься о его источниках, одновременно предоставляя им способ перепроверить содержание контента", - пишет издание.

Стартап составил список "крупных сил в сфере пропаганды: это преимущественно правые агитаторы, анонимные блогеры и сети ботов, которые генерируют или распространяют свежие измышления. Как представляется, часто они работают слаженно, хватаясь всем скопом за тему, которая привлекает их внимание или продвигает более широкие цели".

"Среди самых агрессивных постоянных фигурантов этого списка - небольшой, но растущий российский проект News Front - мультимедийное СМИ, которое выдает контент на нескольких языках, в том числе на немецком, испанском и английском. У него около десятка штатных сотрудников и несколько дюжин авторов по всему миру, по качеству ресурсов это один из первых игроков в экосистеме российских медиа, хотя источники его финансирования непрозрачны", - пишет автор.

"Константин Кнырик, 28-летний основатель и редактор News Front, считает себя не столько журналистом, сколько бойцом информационной войны в цифровую эпоху, а его карьера и связи это подтверждают", - пишет автор. В 16 лет Кнырик стал представителем Евразийского союза молодежи в Крыму. "Весной 2014 года, когда российские войска вторглись в регион и приготовились его аннексировать, Кнырик руководил колонной пророссийского военизированного формирования, которая захватила штаб-квартиру крымского "Центра журналистских расследований" - ведущего независимого источника новостей в регионе. Бойцы насильно выгнали журналистов "Центра" и конфисковали их технику. Затем Кнырик создал на его месте News Front", - говорится в статье.

В июне в телефонном интервью Кнырик сказал: "Мы хотим, чтобы люди видели альтернативную точку зрения". По его словам, в США и Европе "все, что у них есть, - это информационный вакуум, им в головы вбивают все эти вещи, всю эту абсурдную ложь с каналов официальной пропаганды".

Шустер комментирует: "Это любимая версия российских государственных СМИ; в 2015 году главный редактор финансируемой Кремлем вещательной компании RT Маргарита Симоньян сказала в интервью TIME во многом то же самое: "Объективную реальность не показывает никто".

"Кнырик уверяет, что его редакция независима от правительственного влияния, а финансирование поступает от пожертвований через интернет и от "сочувствующих бизнесменов". Но репортерам News Front иногда предоставлялся экстраординарный доступ к российским вооруженным силам", - пишет автор.

"Sputnik и RT - российские СМИ, открыто финансируемые государством, - пытаются действовать наподобие профессиональных медийных компаний, показывая мировые события в российском ракурсе, но обычно не прибегая к откровенному шовинизму и фальсификациям", - утверждает издание. По словам Шустера, News Front "действует скорее наподобие расхристанного военизированного формирования, проталкивая те же цели и идеологию более агрессивно, свободно от прямых связей с Кремлем. Авторы сайта из Европы часто публикуют свои материалы анонимно, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от властей, которого нет у российских официальных СМИ". Кнырик отказался раскрыть реальное имя стрингера News Front в Германии. "Я беспокоюсь за него и других добровольцев. Их могут арестовать", - сказал он.

Digital Forensics Lab при Atlantic Council в своем докладе назвала News Front одним из трех основных кремлевских средств пропаганды в Германии, наряду со Sputnik и RT, и сочла, что их главный ресурс - сеть немецких "усилителей" (ботов и реальных пользователей), которые делятся их материалами и делают их перепосты тысячи раз.

В 2015 году ЕС создал в Брюсселе организацию East StratCom для противодействия российской дезинформации. Шустер полагает, что эта организация "увы, недостаточно хорошо оснащена для достижения этой цели". У нее даже нет своего бюджета, а на странице в "Фейсбуке" всего 17 тыс. лайков (на странице Sputnik их миллион с лишним).

Впрочем, считает Шустер, если нанять для противодействия пропаганде целую армию госслужащих, не факт, что от нее будет толк: "Погоня за измышлениями в интернете часто лишь привлекает к ним внимание, а в эпоху узкопартийной разобщенности многие читатели готовы верить лжи, если она подтверждает их политические взгляды".

Преподаватель Лейденского университета Петер Бургер считает, что лучше включить основы проверки фактов в программу учебных заведений. Но на это потребуются годы, а технологии производства фейковых новостей развиваются. В Вашингтонском университете создано ПО, с помощью которого была "синтезирована" видеозапись, на которой Барак Обама произносит слова, которых никогда не говорил.

В данный момент потребуется несколько часов или даже дней, чтобы доказать, что такая видеозапись подделана. За этот срок последствия распространения фальшивки окажутся почти необратимыми. "Это на всем оставляет тень сомнения", - говорит Хегелих. Автор комментирует: "Для любой попытки подорвать демократию это будет значить, что цель достигнута".