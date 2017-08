10 августа 2017 г. Том Парфитт | The Times Город борется с Церковью за судьбу музея блокады Ленинграда Исаакиевский собор, с его огромным позолоченным куполом и гранитной колоннадой, является символом Санкт-Петербурга, великолепной бывшей столицы России, пишет The Times. Ныне судьба собора, который был музеем с 1930-х годов, оказалась под вопросом. РПЦ пытается забрать его у правительства города под свой контроль, и многие петербуржцы возражают против такого шага, отмечает журналист Том Парфитт. Одним из самых известных критиков передачи собора Церкви стал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Я против передачи в ее нынешней форме, - сказал он в интервью газете The Times. - Время политкорректности прошло. Судьба музея столь же важна, как судьба церкви или собора. А эта передача будет означать ликвидацию музея". Исаакиевский собор был построен в царские времена на бюджетные средства и формально принадлежал государству, а не Церкви, говорится в статье. После революции 1917 года он превратился в музей атеизма. После краха Советского Союза он продолжал служить историческим музеем с постоянной экспозицией, посвященной блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны. Музеем руководит правительство города, хотя в нем проводятся богослужения дважды в день. Критики полагают, что Владимир Путин, который мог бы одобрить план передачи собора Церкви, побоялся недовольства общественности и отложил это решение до окончания президентских выборов в марте следующего года, говорится в статье. "Сопротивление Пиотровского интересно потому, что он пользуется благосклонностью Путина по вопросам культуры. Он сказал, что не обсуждал вопрос с президентом, но его беспокойство, несомненно, было учтено в Кремле", - отмечает Парфитт. "Общество против передачи, потому что чувствует себя оскорбленным за то, что с ним не посоветовались, - добавил Пиотровский. - Здесь люди выходят на улицы из-за памятников, а не из-за политики". Борис Вишневский, оппозиционный политик из Законодательного собрания города, считает, что музей будет разрушен, если попадет под контроль Церкви. "Не хватит средств, и он придет в запустение", - сказал он. Источник: The Times