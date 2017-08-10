Кто продемонстрирует верность антипутинским принципам?

Владимиру Путину не позавидуешь, считает обозреватель Die Welt Алан Позенер. "Как все было просто с президентскими выборами в США: Хиллари помешать, Дональду помочь. И вот пожалуйста: во главе Америки стоит президент, ругающий собственный Конгресс за то, что тот принимает санкции против России. С Германией все обстоит гораздо сложнее: кого поддерживать, кому мешать, когда все перед тобой заискивают?" - говорится в статье.

"Может, СДПГ? Герхард Шредер - лоббист российской газовой промышленности", а бывший глава партии Маттиас Платцек заявил близкому к Кремлю изданию о том, что следует избавить немцев от предрассудков и сомнений относительно "наших русских друзей". Министр экономики Бригитте Циприс считает американские санкции бредом и "рассказывает миру сказки о том, что они были приняты только затем, чтобы навредить немецкой промышленности", замечает автор.

А как же тогда АдГ или "Левые"? Последние "дуют в дуду Путина по старой привычке, оставшейся со времен, когда Россия была колониальной державой, а также из ненависти к Америке", отмечает журналист.

"А теперь еще и лидер СвДП Кристиан Линднер предлагает признать аннексию Крыма Россией "временным явлением", да и не тянуть с отменой санкций, не дожидаясь, пока Путин сменит тактику. Сам Линднер, отвечая на критику в свой адрес, подчеркнул: он якобы просто выразил то, о чем многие и так думают и что давно стало реальной политикой. И он недалек от истины, - замечает Позенер, - сама Ангела Меркель, с одной стороны, отстаивает санкционную политику в отношении России, с другой - содействует продвижению нового проекта "Северный поток-2".

Товарооборот между Россией и Германией "смехотворно мал": доля России в экспорте немецкой продукции составляет 1,8%. "Кто, как не Германия, должен продемонстрировать верность антипутинским принципам?" - недоумевает автор. "Но нет же: у Путина уже голова идет кругом от обилия немецких друзей", - замечает журналист.