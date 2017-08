10 августа 2017 г. Гарри Каспаров | The Washington Post Смогут ли Трамп и Путин уберечь свою братскую дружбу? Президент США Трамп подписал 2 августа постановление Конгресса США о новых санкциях в отношении России, но выразил свое недовольство этим документом, отмечает в своей статье в The Washington Post Гарри Каспаров. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев тут же написал в "Твиттере", что Конгресс США "унизил" Трампа. "Это был идеальный способ польстить потенциальному автократу Трампу: "Если бы вы только имели в Америке полный контроль, как Владимир Путин в России!" - комментирует Каспаров. Каспаров пишет: "Я интерпретирую записи Медведева в "Твиттере", сделанные и на английском, и на русском, как предостережение в стиле мафии со стороны консильери Путина, 140-буквенную "конскую голову" в кровати президента, призванную напомнить Трампу о его обязательствах, в чем бы они ни состояли. Похоже, Трамп определенно среагировал таким образом. Спустя 24 часа, на митинге в Западной Виргинии, он повторил свою сентенцию насчет "мистификации про Россию". В ответ на санкции США Путин сократил персонал американских диппредставительств в России. По мнению Каспарова, в результате россиянам станет сложнее получать визы: "Как обычно, для Путина идея санкций в том, чтобы наказать россиян". Каспаров поясняет: чтобы благовидно объяснять, почему в России все плохо, Путин "избрал метод создания врагов, и чем сильнее эти враги, тем лучше, дабы выстроить концепцию, что Россия ступила на тропу войны, которая требует жертв и, естественно, абсолютной преданности великому лидеру, который так энергично старается защитить отечество". В то же самое время Каспаров полагает: мнение, что санкции только на руку Путину, - это миф. "Путин не остановится, пока его не остановят, а этого не произойдет, пока его шайка не сочтет, что он вместо того, чтобы приносить ей пользу, стал помехой для сохранения ее богатства и могущества. Санкции, которые бьют по зарубежным инвестициям шайки, - отличный способ этого добиться", - пишет он. "Путину и Трампу пока не время прекращать их "роман". Трамп остается главной надеждой Кремля на провоцирование хаоса в Вашингтоне и ослабление реноме Америки за границей. Трамп по-прежнему не в силах критиковать Путина, отчасти потому, что самолюбие не дает ему признать, что его избранию поспособствовали хакерские атаки враждебной иностранной державы. Возможно, программы Трампа и Путина не совпадают, но, как минимум, одна общая цель у них есть: сосредоточить в руках Трампа максимум власти", - заключает автор. Источник: The Washington Post