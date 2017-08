10 августа 2017 г. Марк Фишер и Дженна Джонсон | The Washington Post Пообещав "огонь и ярость", Трамп возродил опасения, что коды для ядерного удара находятся в его руках Когда президент США Трамп пообещал, что Северная Корея столкнется с "огнем и яростью", если не перестанет угрожать Америке, его заявление раскололо саму Америку на две части, отмечают журналисты The Washington Post Марк Фишер и Дженна Джонсон. Одни американцы предположили, что Трамп импульсивно выпаливает все, что взбредет ему на ум. "Другие сочли, что его речи, разжигающие напряженность, - хитрое сочетание инстинктивной политической смекалки с подсознательным популизмом, который просто жаждет угодить аудитории", - говорится в статье. Авторы также считают: когда Трамп произнес эту угрозу экспромтом, "страна словно бы вновь пережила самые острые темы избирательной кампании 2016 года, спрессованные в один страшный момент". Прошлой осенью одним из последних средств для избирательного штаба Хиллари Клинтон стал видеоролик, в котором отставной офицер-ракетчик Брюс Блэр предостерегал от голосования за Трампа: "Пожалуй, самоконтроль - все, что удерживает эти ракеты от пуска". Затем в ролике показывали Трампа, который обещал избирателям: "Я их разбомблю нафиг", "Я хочу быть непредсказуемым", "Обожаю войну". "Мысль о Трампе с ядерным оружием пугает меня смертельно, - говорит в ролике Блэр. - Она должна пугать всех". Но те, кто голосовал за Трампа, выражали уверенность в том, что его сдержит аппарат национальной безопасности США. "Теперь, когда эта теория столкнулась с реальностью, американцы приходят как к предсказуемым, так и к неожиданным выводам", - пишут авторы. Критики Трампа сочли, что президент перешел границы дозволенного. Блэр, ныне научный сотрудник Принстонского университета, говорит, что Трамп "создает риск конфликта, который перерастет в ядерную войну. Он вновь и вновь доказывал, что неспособен на умелую дипломатию". Со своей стороны, давний сторонник Трампа Фред Дусетт, помощник лидера большинства в законодательном собрании штата Нью-Гемпшир, считает: "Президент говорил на языке, понятном Ким Чен Ыну, и я лично считаю, что следует продолжить эту линию и показать им, что мы настроены серьезно". Он добавляет: "Предполагаю, что президент вначале переговорил с генералами и кабинетом министров". Госсекретарь США Тиллерсон заявил, что высказывания Трампа - не предвестье грядущей ядерной войны, а жесткое заявление, призванное подать четкий сигнал Киму. "Американцам следует спокойно спать по ночам", - заметил он. Издание поясняет: "Главная причина для тревог - опасения, что президент высказал свою угрозу, не считаясь с тем, что может произойти дальше. Листок, который он держал в руке, был документом о злоупотреблении синтетическими наркотиками, а не о конфликте с Северной Кореей". Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заверила: хотя Трамп сам выбирал слова, "тон и мощь обращения заранее обсуждались" с главой аппарата Белого дома Джоном Ф. Келли и членами Совета национальной безопасности США. Между тем многие критики Трампа считают, что его высказывания в адрес Северной Кореи гармонируют с его предполагаемым несерьезным отношением к применению могучего арсенала США. Штаб Клинтон в своей агитации против Трампа ухватился за кадр, когда он спрашивал: "Почему мы не можем применять ядерное оружие?" Источник: The Washington Post