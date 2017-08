10 августа 2017 г. Дэн Ламот | The Washington Post Российский самолет-разведчик парил над Пентагоном, Капитолием и другими вашингтонскими объектами Российский разведывательный самолет в среду пролетел через воздушное пространство над Вашингтоном, вероятно, собирая разведданные, пишет The Washington Post. По словам двух американских представителей, его маршрут пролегал над Пентагоном, Капитолием и другими правительственными зданиями. Полет самолета Воздушно-космических сил России Ту-154 осуществлялся в соответствии с Договором по открытому небу, подписанному Россией, Соединенными Штатами и еще 32 государствами, отмечает Дэн Ламот. Представитель Министерства обороны США подтвердил на условиях анонимности, что полет российского самолета был осуществлен в рамках соглашения. Но генерал-лейтенант Винсент Стюарт, директор Разведывательного управления Министерства обороны США, в прошлом году сказал в подкомитете по новым угрозам комитета Палаты представителей по вооруженным силам, что хотел бы прекратить полеты российской военной авиации над территорией США. "Все то, что можно увидеть, все данные, которые можно собрать, все, что можно сделать при их последующей обработке, позволяет России, по моему мнению, получать невероятные фундаментальные разведданные о важной инфраструктуре, базах, портах и других объектах, - сказал Стюарт в марте 2016 года. - Так что, с моей точки зрения, это дает им существенные преимущества". Источник: The Washington Post