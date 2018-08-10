Российские тролли за и против Меркель

Российские тролли пытались оказать влияние на предвыборную кампанию Германии с помощью "Твиттера". Проведенный в США анализ данных показывает, как они хотели настроить людей за и против Меркель, пишут Каролин Шварц и Патрик Генсинг на сайте передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

Среди профилей в "Твиттере", обнаруженных и заблокированных в рамках исследования влияния России на американскую предвыборную кампанию в 2016 году, имеются и немецкоязычные профили, поддерживающие партию ХДС. Зачастую эти тролли выдавали себя за молодых девушек с такими именами, как, например, Мария, Маргарет и Тина. Они активно вмешивались в актуальные дискуссии о политических ток-шоу и целенаправленно обращались в "Твиттере" к политикам, повествуют журналисты.

Еще в июле 2016 года наряду с хэштегом #JugendmitMerkel ("молодежь с Меркель") российские тролли создали хэштег #merkelmussbleiben ("Меркель должна остаться") и подняли его в топ самых обсуждаемых тем в "Твиттере". Чтобы распространять свои сообщения, тролли также использовали популярные на тот момент хэштеги, например #girlstalkselfies, передает издание.

Некоторые пользователи предполагали, что за аккаунтами скрывается сама партия ХДС. "Однако это предположение оказалось неверным, - пишут Шварц и Генсинг. - Благодаря проанализированным в США данным становится ясно: речь шла о российских троллях, которые вели свою деятельность по всему миру. О том, чего они хотели добиться своими неуклюжими попытками настроить людей в пользу Меркель, остается только догадываться. Возможно, они хотели навлечь на ХДС подозрение в том, что партия сама использует фейковые профили".

Кроме того, очевидно, что целью троллей, как и в США, было посеять раздор между участниками дискуссий и подогреть политические дебаты: пока на немецком языке российские тролли настраивали пользователей в пользу Меркель, на английском они распространяли сообщения, однозначно направленные против канцлера.

Так, соответствующие профили возлагали на Меркель непосредственную ответственность за теракты на площади Брайтшайдплатц в Берлине и в торговом центре Olympia в Мюнхене, а также за сексуальные домогательства, совершаемые беженцами. Зачастую они использовали хэштеги вроде #RefugeesNotWelcome ("беженцам не рады") и #IslamKills ("ислам убивает") или называли канцлера "немецкой Хиллари Клинтон" - это еще одна параллель с предвыборной кампанией в США, отмечают авторы публикации.

Дженна Абрамс, один из самых успешных профилей российского "Агентства интернет-исследований", распространила и одно из самых известных фейковых сообщений о Меркель, в котором утверждалось, что сирийский беженец, сделавший селфи с Меркель, якобы совершил теракт в Брюсселе. Этот твит набрал более 1 тыс. репостов и распространился по всему миру.

В ходе анализа международная группа исследователей пришла к выводу, что Германия наряду с США была главным полем деятельности российских троллей. Сколько новых аккаунтов было создано на российских фабриках троллей с тех пор, неизвестно, пишут журналисты в заключение.