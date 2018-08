10 августа 2018 г. Бетси Вудрафф, Эллисон Куинн | The Daily Beast Источники сообщили, кто является московским "денежным мешком" Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже на Россию "Деятельность в Америке россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в том, что она внедрилась в Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и республиканские политические круги, финансировал московский миллиардер. Таковы данные прокуроров США, содержащиеся в их обвинениях в отношении Бутиной", - пишет The Daily Beast. Однако прокуроры не сказали, что, когда Бутиной были нужны деньги от олигарха, Константина Николаева, она обращалась к связанному с Кремлем королю пиара по имени Игорь Писарский. Информация исходит из двух источников, осведомленных о ее деятельности, которые побеседовали с The Daily Beast на условиях анонимности. Писарский был контактным лицом Бутиной, через которого она получала деньги Николаева, согласно этим источникам, - прикрывал финансирование. Согласно одному из источников, Писарский, по сути дела, действовал, как бы распределяя средства гранта. Эта ранее не разглашавшаяся информация показывает основательность круга поддержки Бутиной: у нее были друзья на высоких должностях в разнообразных сферах, отмечают авторы статьи. В лице Игоря Писарского она имела практичного, опытного профессионала в сфере пиара, чья фирма, как утверждается, работала на целый ряд кремлевских организаций, а также политическую партию Владимира Путина. Подруга Писарского Светлана Большакова, оркестровый музыкант и редактор музыкальной радиостанции "Орфей" (так в оригинале. В письме в редакцию "Инопресса" радиостанция "Орфей" опровергла, что Большакова в настоящий момент является ее сотрудником. - Прим. ред.), рассказала The Daily Beast, что он на данный момент путешествует по Южной Америке. "Игорь далек от политики и политиков. Для него важны хорошая компания, путешествие или еда, - сказала Большакова. - В последний раз я его видела примерно месяц назад, среди толпы московской богемной элиты. Я не думаю, что он вообще общается с людьми из правительства, по крайней мере, я никогда не видела его среди чиновников. Он независимая личность, совладелец двух модных ресторанов. Он обожает готовить". Писарский и Бутина - друзья в Facebook, и она отметила как понравившиеся несколько его фотографий. Она также упомянула его в своем блоге: в записи от 12 марта 2015 года она называет Писарского "хорошим другом" и говорит, что была у него на дне рождения, сообщает издание. "Писарский, по-видимому, является одной из самых заметных и влиятельных фигур в российской пиар-индустрии", - отмечают авторы. Он является председателем правления пиар-фирмы R.I.M. Porter Novelli, согласно ее сайту, и основал ее в 1993 году, пишет издание. На сайте компании также говорится, что она работала в интересах множества кремлевских клиентов, в том числе Министерства транспорта России, Роспотребнадзора, Министерства финансов, МЧС и Почты России. На сайте в качестве клиентов также указываются партия Путина "Единая Россия" и Сколково, отмечает издание. "Фирма Писарского также работала с российскими организациями, которые оказались затронутыми санкциями США", - пишут авторы, отмечая в их числе "Ростех", "Газпром" и "Банк Москвы". Источник: The Daily Beast