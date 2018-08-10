Политика Трампа в отношении России хаотична, как детские каракули

Президента США бросает в отношении Москвы от умасливания к бессмысленной жесткости. Теперь он намерен ужесточить санкции в связи с "делом Скрипалей", не имея доказательств вины России, пишет обозреватель австрийской газеты Die Presse Кристиан Ульч.

"Прошло более пяти месяцев с того момента, как на скамейке в одном из парков Солсбери были без сознания обнаружены Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Они были отравлены боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок", который был разработан советскими химиками. Подозрения британских властей незамедлительно пали на Москву - это казалось логичным, поскольку русские имели основания точить зуб на бывшего шпиона Скрипаля, который был информатором у британской MI-6", - напоминает журналист.

"Доказательств того, что за отравлением стояла Москва, Лондоном до сих пор предоставлено не было. И, тем не менее, британцам удалось организовать международные санкции против России: многие страны выслали тогда российских дипломатов. Австрия была не в их числе. Зачинщиками стали американцы: они отозвали в Вашингтон 60 представителей дипмиссии", - говорится в статье.

Политические последствия "дела Скрипалей" ощущаются до сих пор. Как неожиданно заявил представитель Госдепа, 22 августа США планируют ввести против России новые санкции в связи с "делом Скрипалей".

Это связано не с появлением новых доказательств в деле об отравлении, а с "законом о контроле и элиминации химического и биологического оружия", принятым в 1991 году. Согласно закону, США должны в течение 60 дней с момента применения оружия массового поражения наложить санкции на государство, стоящее за этим. Администрация США по понятным причинам не стала объявлять о введении санкций накануне встречи между Путиным и Трампом в Хельсинки.

"Новый санкционный закон предусматривает ужесточение штрафных мер в том случае, если Москва в течение 90 дней убедительно не гарантирует того, что в будущем не будет применять биологическое или химическое оружие. Вряд ли от президента Путина стоит ждать подобных гарантий: во-первых, они будут косвенно означать, что за применением "Новичка" против Скрипалей действительно стоит Кремль, во-вторых, он вряд ли потерпит инспекторов в своих военных лабораториях", - отмечает Ульч.

Ужесточение санкций практически запрограммировано, отмечает автор. "Как заявил перед журналистами представитель администрации США, следующий их раунд может иметь разрушительные последствия: начиная от полного эмбарго и свертывания дипломатических отношений до запрета на посадку самолетов "Аэрофлота" (в американских аэропортах). Вслед за этими заявлениями акции авиакомпании и курс рубля поползли заметно вниз. Ситуация развивается в направлении экономической войны".

"Есть объяснимые причины указать Путину на границы дозволенного: тот, кто аннексирует чужую территорию и нарушает международное право, должен столкнуться с последствиями своих действий. (...) Однако санкции должны вводиться лишь после того, как будут предоставлены надежные доказательства вины. В "деле Скрипалей" все обстоит иначе", - констатирует журналист.

"В политике Трампа в отношении России не прослеживается четкой линии - она скорее походит на детские каракули", - отмечает автор статьи.

"Тот, кто утверждает, что президент просто хочет увести внимание от скандала вокруг вмешательства России в президентские выборы в США, ошибается: по всей видимости, глава Белого дома просто не контролирует происходящее", - заключает издание.