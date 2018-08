10 августа 2018 г. Редакция | Financial Times Тиски американских санкций сжимаются вокруг Москвы Саммит в Хельсинки возымел обратный эффект - возможно, к обоюдному разочарованию Путина и Трампа. Вместо потепления в отношениях с Вашингтоном Россия сталкивается с новыми санкциями, пишет Financial Times. "Санкции равносильны сжимающимся вокруг российской экономики тискам", - говорится в редакционной статье. Провал с диверсификацией экономики выходит России боком, как и отсутствие верховенства закона и защиты прав собственности. "Это не только сдерживает иностранные инвестиции. Это поощряет грабительские действия чиновников по отношению к местным предпринимателям. Новые санкции в еще большей степени лишат Россию западных технологий и финансирования, жизненно важного для модернизации экономики", - пишет издание. Между тем Кремль сталкивается с протестами из-за повышения пенсионного возраста и НДС. "Опросы показывают, что россияне устали от настойчивого требования Путина ставить патриотизм выше экономических интересов", - сообщает FT. Неясно, помогут ли новые санкции пропагандистской машине Москвы подтвердить образ России как осажденной крепости, отмечается в статье. Мотивом для принятия мер, связанных с использованием нервно-паралитического вещества, служит отчасти желание удержать Россию от повторных преступлений. Госдепартамент и Конгресс также хотят связать руки президенту Трампу, который отказывается критиковать Путина. "Отрадно, что хотя бы часть американской администрации готова принимать жесткие и решительные меры против неправомерных действий России. Однако предпочтительнее была бы единая и последовательная политика США, - подчеркивает FT. - Более того, чтобы шансы изменить поведение Кремля были наилучшими, США должны поддерживать координацию с другими партнерами, которой может оказаться недостаточно. Меры, принятые Вашингтоном в связи с отравлением в Солсбери, в некотором смысле укрепляют жесткую позицию британского премьера Терезы Мэй в отношении России. Но пока они опередили шаги самой Британии". Санкции должны также давать некоторую уверенность в их отмене, если Москва начнет все с чистого листа, отмечается в статье. Оформляя в виде закона санкции, введенные из-за вторжения на Украину, и добавляя новые меры, Конгресс рискует убедить Кремль в том, что отменять их никогда не собирались и они скорее призваны оказывать постоянное давление. "Москва тогда может решить, что их соблюдение бесполезно, и активизировать усилия, направленные на подрыв Запада. Отсутствие последовательной западной политики создает непредсказуемость, способную увеличить экономический урон, который России наносят санкции. В конечном счете это может не сделать их более эффективными", - заключает издание. Источник: Financial Times