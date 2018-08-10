Новые санкции против России: "ситуация развивается в направлении экономической войны"

Саммит в Хельсинки не принес ожидаемого поворота в отношениях США и России, отмечает западная пресса. "Тиски американских санкций сжимаются вокруг Москвы", однако Путину это может быть даже на руку: пропаганда Кремля воспользуется санкциями как доказательством "русофобии" Запада. Обозреватели удивлены непоследовательностью и "двуличием" Вашингтона: по-видимому, "глава Белого дома просто не контролирует происходящее".

"Тиски американских санкций сжимаются вокруг Москвы" - утверждает в заголовке британская газета Financial Times.

Вместо потепления в отношениях с Вашингтоном Москва сталкивается с новыми санкциями, которые "в еще большей степени лишат Россию западных технологий и финансирования, жизненно важного для модернизации экономики", пишет издание.

Неясно, помогут ли новые санкции пропагандистской машине Москвы подтвердить образ России как осажденной крепости, отмечается в статье.

Мотивом для принятия мер, связанных с использованием нервно-паралитического вещества, служит отчасти желание удержать Россию от повторных преступлений. Госдеп и Конгресс также хотят связать руки Трампу, который отказывается критиковать Путина.

"Отрадно, что хотя бы часть американской администрации готова принимать жесткие и решительные меры против неправомерных действий России. Однако предпочтительнее была бы единая и последовательная политика США", - подчеркивает FT.

Санкции должны также давать некоторую уверенность в их отмене, если Москва начнет все с чистого листа, отмечается в статье. Конгресс рискует убедить Кремль в том, что отменять их никогда не собирались и они призваны оказывать постоянное давление.

"Москва тогда может решить, что их соблюдение бесполезно, и активизировать усилия, направленные на подрыв Запада. Отсутствие последовательной западной политики создает непредсказуемость, способную увеличить экономический урон, который России наносят санкции. В конечном счете это может не сделать их более эффективными", - заключает издание.

"Новые санкции США нанесли удар по экономике России. Путину это может быть на руку", - полагает журналист американской газеты The Washington Post Антон Трояновский.

"Весь послужной список Путина показывает, что под давлением он не отступает, а, напротив, идет в другом направлении", - сказал директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, новые санкции развеяли его надежды на то, что саммит в Хельсинки станет поворотным моментом.

Однако, в отличие от скоординированных трансатлантических санкций в ответ на аннексию Крыма, на сей раз европейские союзники Вашингтона не следуют его примеру.

"В результате, по словам российских аналитиков, новые санкции вряд ли ослабят Путина, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, - сообщает Трояновский. - Более того, новое обострение в отношениях с Вашингтоном может позволить Кремлю совершить удобный отвлекающий маневр в тот момент, когда Путин сталкивается с недовольством населения из-за попытки правительства повысить пенсионный возраст".

Директор "Левада-центра" Лев Гудков считает, что санкции могут способствовать росту рейтинга Путина. По его словам, прокремлевские СМИ воспользуются санкциями как подтверждением истории о "русофобском" Западе.

Первый пакет санкций должен вступить в силу с 22 августа, сообщает французская Le Figaro.

"Согласившись на санкции, ставшие юридически неизбежными, Дональд Трамп все же нашел способ сделать из этого электоральный аргумент. Перед теми, кто критикует его малодушие в отношении Кремля, президент красиво разыграет упоминание об этих штрафных мерах, дабы доказать свою непримиримость", - пишет журналист Морен Пикар.

"Интересно, что такие санкции неожиданно появились сейчас, в то время как они могли быть приведены в действие уже несколько месяцев назад, - отмечает Марк Симаковский из Атлантического совета. - Это наглядно объясняет, насколько усилилось политическое давление, нацеленное на Россию из-за ее недоброжелательных действий".

Между тем Трампу удалось сдвинуть с места идеологическую линию своих соотечественников. Согласно опросу службы Gallup, 40% республиканцев сегодня рассматривают Россию в качестве союзника США, что вдвое превышает показатель четырехлетней давности, указывает автор статьи.

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung рассуждает о "двуличии" Вашингтона, которое проявляется "не только в отношениях с Россией".

"Как увязать то, что Трамп этим летом не проронил ни одного критического слова о поведении Москвы в деле Скрипаля, а теперь внезапно вводит против России санкции из-за этого инцидента с отравлением?" - задается вопросом журналист Андреас Рюш.

"Причин для удивления нет, - пишет автор статьи. - Решение о санкциях подтверждает образ действий, который в эпоху Трампа медленно превращается в привычку: президент говорит одно, чиновники и Конгресс делают другое. Эти противоречия являются особенно вопиющими в политике в отношении России, хотя заметны не только в ней".

"Двуличие американского правительства ставит дипломатов всего мира перед трудными вопросами: к кому стоит прислушиваться - к президенту или к его министрам, которые чаще всего выступают более адекватно?" - пишет Рюш.

Правда, в политике в отношении России Трамп имеет меньше власти из-за антироссийских настроений в Конгрессе и администрации. "Если Кремль поверил в то, что благодаря поклоннику в Белом доме он может безнаказанно применять отравляющее вещество на Западе, то он основательно ошибся", - заключает издание.

"Политика Трампа в отношении России хаотична, как детские каракули" - уверяет австрийская газета Die Presse.

Президента США бросает в отношении Москвы в крайности - от умасливания к бессмысленной жесткости. Теперь он намерен ужесточить санкции в связи с "делом Скрипалей", не имея доказательств вины России, пишет обозреватель Кристиан Ульч. По словам автора, "ситуация развивается в направлении экономической войны".

Как отмечает издание, новые санкции связаны не с появлением доказательств в деле об отравлении Скрипалей, а с "законом о контроле и элиминации химического и биологического оружия", принятым в 1991 году.

"Есть объяснимые причины указать Путину на границы дозволенного (...) Однако санкции должны вводиться лишь после того, как будут предоставлены надежные доказательства вины. В "деле Скрипалей" все обстоит иначе", - констатирует журналист.

"В политике Трампа в отношении России не прослеживается четкой линии - она скорее походит на детские каракули", - отмечает автор статьи.

"Тот, кто утверждает, что президент просто хочет увести внимание от скандала вокруг вмешательства России в президентские выборы в США, ошибается: по всей видимости, глава Белого дома просто не контролирует происходящее", - заключает издание.