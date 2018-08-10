"Российские боты" в деле Беналлы: пора покончить с рефлекторной русофобией

В дискуссионной рубрике Le Figaro президент ассоциации "Критика европейского разума" Йоахим Имад возвращается к обвинениям в адрес России по поводу вмешательства в деле Беналлы. Он усматривает в этом симптомы иррациональности западных элит в отношении России, а также признак кризиса политики, которая все больше сводится к манихейской борьбе в неолиберальных обществах.

"В доминирующем дискурсе Россия очень часто представлена как держава, повсюду пустившая свои щупальца, всегда склонная к заговорам против уязвимых и усталых западных демократий. Вопрос о предполагаемых вмешательствах Москвы ставится постоянно, и обвинениям нет числа: поддержка Дональда Трампа, способствование победе "Брекзита" и подъему сепаратизма в Каталонии, вмешательство во французскую президентскую кампанию во вред Эммануэлю Макрону и т.д. После публикации исследования НПО EU DisinfoLab скандал вокруг дела Беналлы на этой неделе даже был приписан интернет-деятельности России и некой "русофильской сферы", желающей искусственно раздуть полемику", - отмечает автор.

Не стоит проявлять наивность и отрицать существование российских сетей влияния в Европе или США. Это было бы абсурдно, поскольку все великие державы опираются на свою "мягкую силу" для защиты своих жизненно важных интересов за рубежом и для этого прибегают к различным способам. Проблема не в этом, указывает эксперт.

"Проблема, прежде всего, в том, что обвинения в адрес России в духе рефлекса Павлова зачастую нечестны. Способность России к влиянию и, в более широком смысле, ее мощь беспрестанно переоцениваются западными элитами. Они игнорируют все ограничения России: военный бюджет почти в десять раз меньше, чем у НАТО, демографический спад, недостаточно диверсифицированная экономика со слишком большой зависимостью от углеводородов и др. У России нет ни приписываемых ей империалистических амбиций, ни средств для их осуществления. Она скорее проводит политику защиты своих интересов в своем непосредственном окружении и стремится стать уравновешивающей силой в современном мировом порядке. Другие страны заходят куда дальше, чем она во вмешательстве за рубежом, с того момента, как определяют, что направленность того или иного правительства противоречит их интересам, и не останавливаются ни перед чем, даже перед нормами международного права", - пишет Имад.

"В различных неопределенных ситуациях стратегия обвинения Кремля во всех бедах, подрывающих "либеральные демократии", крайне опасна. Нередко подобная тенденция основана на элементарном анализе удобной реальности и нацелена на освобождение элит от наказания за их ошибки, позволяя избежать ситуации, когда им придется отвечать за последствия их политических предпочтений последних лет", - анализирует эксперт.

"Почти систематическая русофобия, открыто проявляемая сегодня на Западе, повествует нам о том, чем становится политика: манихейским противостоянием между человечеством и его врагами. Наделение России атрибутами зла в его химически чистом виде означает отрицание одновременно и самой сути политики, и того факта, что борьба между добром и злом проявляется на общечеловеческом уровне", - утверждает Имад.