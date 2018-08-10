Трамп решился на новые санкции против Москвы из-за дела Скрипаля

После того как было установлено, что за отравлением "Новичком" Сергея Скрипаля в Лондоне стоит Россия, президенту США оставалось лишь утвердить ответные меры Вашингтона, запущенные во исполнение закона 1991 года о контроле над химическим оружием, пишет журналист Le Figaro Морен Пикар.

"Великобритания в конце концов привыкла к бахвальству Дональда Трампа в ее отношении, к его нелюбезным комментариям по поводу переговоров по "Брекзиту" и к его кажущемуся раболепию перед Россией. Объявление об американских санкциях против России в рамках дела Скрипаля восхитило Лондон, осчастливленный тем, что он вновь обрел своего союзника в наилучшем настрое перед лицом "неудержимой" России", - отмечает автор статьи.

В среду Госдеп США обнародовал первый пакет санкций, которые должны вступить в силу с 22 августа, говорится в статье.

В первое время американскими санкциями будет затронут экспорт в Россию электронных устройств и их компонентов, а также передача технологий, "уязвимых с точки зрения национальной безопасности" США, говорится в статье.

Если Россия в течение трех месяцев не согласится предоставить гарантии неприменения химического оружия и откажется от принципа работы ооновских инспекций на своей территории, призванных убедиться в его полной ликвидации, то второй пакет "драконовских" санкций, по выражению одного американского официального представителя, на этот раз затронет двусторонние дипломатические отношения, доступ в американские аэропорты для компании "Аэрофлот", банковские займы во всех американских банках и дополнительные ограничения на импорт и экспорт товаров, который составляет 38 млрд долларов в год, передает журналист.

"Согласившись на санкции, ставшие юридически неизбежными, Дональд Трамп все же нашел способ сделать из этого электоральный аргумент. Перед теми, кто критикует его малодушие в отношении Кремля, президент красиво разыграет упоминание об этих штрафных мерах, дабы доказать свою непримиримость. Подобный аргумент окажется весьма ценным и для расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу предполагаемого сговора между самим Дональдом Трампом и Москвой в ходе президентской кампании 2016 года", - комментирует Пикар.

"Интересно, что такие санкции неожиданно появились сейчас, в то время как они могли быть приведены в действие уже несколько месяцев назад, - отмечает Марк Симаковский из Атлантического совета. - Это наглядно объясняет, насколько усилилось политическое давление, нацеленное на Россию из-за ее недоброжелательных действий".

Между тем Дональду Трампу удалось провернуть сложное дело, сдвинув с места идеологическую линию своих соотечественников. Согласно опросу службы Gallup, 40% республиканцев сегодня рассматривают Россию в качестве союзника США, эта цифра вдвое превышает показатель четырехлетней давности, указывает автор статьи.

В четверг Москва резко отреагировала на американские меры, говорится в статье.

"Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций [со стороны США], которые мы по-прежнему считаем незаконными, с "делом Солсбери", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. - Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи".