10 августа 2018 г. Джим Тэнкерсли | The New York Times Как включенная в черный список российская фирма получила (и потеряла) исключение из режима пошлин Трампа "Сотни компаний просили администрацию Трампа о специальном исключении из режима всеобъемлющих пошлин на алюминий. Мало кто из них преуспел в этом. Одна сумевшая добиться исключения фирма - это российская компания, на данный момент находящаяся под санкциями Министерства финансов США", - пишет The New York Times. "То, как Rusal America - подразделение российского металлургического гиганта, контролируемого олигархом, тесно связанным с президентом Владимиром Путиным, - смогло добиться исключения, проливает свет на хаотичный и трудно управляемый процесс вокруг пошлин, введенных президентом Трампом", - отмечает автор статьи Джим Тэнкерсли. "В то время как "Русал" и владелец его контрольного пакета акций Олег Дерипаска ограничены американскими санкциями, один из десятков запросов компании на предоставление исключения был удовлетворен Министерством торговли в июле, судя по всему, по той простой причине, что ни один американский производитель не был против", - говорится в статье. "Чиновники министерства изменили решение на этой неделе, заключив, что американский производитель алюминия собирался возразить, но сделал ошибку при оформлении документов", - пишет издание. Для компании "Русал" получение исключения маловероятно. Дерипаска, ее владелец, оказался в санкционном списке США в апреле в рамках усилий по наказанию ближнего круга Путина за вмешательство в выборы 2016 года и другие случаи российской агрессии. Дерипаска и шестеро других богатых россиян были подвергнуты санкциям, ограничившим их возможности поездок в США и ведения бизнеса с любыми западными компаниям. В рамках этих усилий "Русал" и другие организации также были ограничены во взаимодействии с западными фирмами", - говорится в статье. "Русал" с трудом пытается вести деятельность в условиях американских санкций и обратился в Министерство финансов за помощью. США заявили, что рассмотрят вопрос о снятии запрета, если Дерипаска откажется от контроля над компанией, и "Русал" начал процесс с этой целью. В интервью агентству Reuters в прошлом месяце министр финансов Стивен Мнучин сказал, что он готов смягчить санкции в отношении "Русала", которые, по словам компании, создают угрозу для ее деятельности. "Нашей целью не является вывести "Русал" из дела", - сказал он. "Несмотря на тяготы санкций, "Русал" подал более 100 запросов о предоставлении исключения, которые позволили бы ему импортировать алюминиевую продукцию своей российской материнской компании для производства мебели, переносных лестниц и других товаров", - говорится в статье. "Первые 19 запросов "Русала" были отклонены должностными лицами Министерства торговли. В конце июля его 20-й запрос был удовлетворен", - пишет издание. "Демократы в Конгрессе, обратившие внимание на это исключение, протестовали против подозрительных, по их мнению, сроков его принятия, учитывая, что это освобождение от пошлин совпало с саммитом Трампа и Путина в Финляндии", - отмечает газета. Источник: The New York Times