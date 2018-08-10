Когда пластиковый мусор оказывается в треске

"Человек заполняет океан пластиком. Это проблема не только для многообразия видов, но, возможно, и для нашей кухни", - пишут журналисты Neue Zürcher Zeitung Халука Майер-Борст и Аня Лемке.

Морские млекопитающие погружаются на глубину до 1900 метров, но и в их среде обитания присутствует пластик. Год назад в Норвегии на берег выбросился кит, съевший около 30 полиэтиленовых пакетов, что стало причиной его смерти. На дне океана находится 90-99% пластика, попадающего в воду, сообщают авторы статьи.

Пластик был обнаружен в желудках приблизительно 700 видов животных. Птицы, например средиземноморский буревестник, все чаще умирают от голода, так как их желудок заполнен пластмассой и они не могут получать достаточное количество пищи. Черепахи запутываются в пластиковых сетях и тонут. Пластик съедают сотни рыб. Так, пластмасса была обнаружена в желудках 83,3% норвежских омаров. В желудке трески пластик был найден в 12,5% случаев, передает издание.

В отличие от китов, черепах и птиц, рыбы редко умирают непосредственно от пластика. Однако дополнительные вещества, добавляемые в него, например, для окраски, могут оказывать токсичное воздействие, попадая в организм, отмечают Майер-Борст и Лемке. К тому же пластик "впитывает" другие вредные вещества, в частности, свинец и инсектицид ДДТ, которые потом оказываются в рыбе и в конечном итоге попадают в организм человека, который эту рыбу потребляет.

Несмотря на то, что, по предположению ученых, пластик, попадающий таким образом в организм человека, не несет серьезного вреда здоровью, исследователь Питер Кершоу, работающий в подразделении ООН по охране океанов, предупреждает о том, что мусор, однажды попавший в воду, остается там на сотни лет. "Мы должны спросить себя, хотим ли мы оставить нашим детям океаны, полные пластмассы", - призывает ученый.