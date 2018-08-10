Вашингтон двуличен не только в отношениях с Россией

"Как увязать то, что Трамп этим летом не проронил ни одного критического слова о поведении Москвы в деле Скрипаля, а теперь внезапно вводит против России санкции из-за этого инцидента с отравлением?" - задается вопросом журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

"Причин для удивления нет, - пишет автор статьи. - Решение о санкциях подтверждает образ действий, который в эпоху Трампа медленно превращается в привычку: президент говорит одно, чиновники и Конгресс делают другое. Эти противоречия являются особенно вопиющими в политике в отношении России, хотя заметны не только в ней".

Так, во время саммита с Путиным в середине июля Трамп не стал осуждать вмешательство Кремля в американскую демократию, но вскоре после встречи повторил свой старый тезис о том, что в кибератаках во время предвыборной кампании 2016 года виновата и Москва. Также недавно Трамп пригласил Путина посетить в ближайшее время Вашингтон, однако после холодной реакции из Конгресса Белый дом немедля объявил о переносе встречи на следующий год.

Вашингтон бросается из стороны в сторону не только в отношениях с Москвой, отмечает Рюш. Например, в конце июля Трамп предложил своему иранскому коллеге Рухани провести переговоры без предварительных условий. Но спустя несколько часов госсек США Майк Помпео заверил, что контакты с Ираном возможны только при соблюдении строгих условий, в частности, основательного изменения иранской внешней политики, говорится в статье.

"Двуличие американского правительства ставит дипломатов всего мира перед трудными вопросами: к кому стоит прислушиваться - к президенту или к его министрам, которые чаще всего выступают более адекватно? На протяжении последних полутора лет правительство Меркель пыталось максимально игнорировать антигерманские нападки из Белого дома. Однако у такой тактики есть свои недостатки, - полагает журналист. - Ведь Трамп, в конце концов, обладает полномочиями для того, чтобы превратить свои капризы в официальную политику".

Правда, в политике в отношении России Трамп имеет меньше власти из-за антироссийских настроений в Конгрессе и администрации, отмечает автор. "Если Кремль поверил в то, что благодаря поклоннику в Белом доме он может безнаказанно применять отравляющее вещество на Западе, то он основательно ошибся", - заключает Рюш.