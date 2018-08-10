Справочники были неправы: соль вовсе не так вредна

Нам годами внушали, что слишком большое количество соли в пище повышает кровяное давление, неизбежно увеличивает риск инфаркта, инсульта и преждевременной смерти, пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Ник Вальтер. Тем не менее, все мы по-прежнему едим много соли, примерно по 9 г ежедневно, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять только 5 г соли в день.

Эту догму пошатнуло новое исследование канадских ученых, согласно которому даже потребление до 12 г соли в день не опасно для здоровья.

Риск возникновения инсульта повышается только при очень высоком потреблении соли в день - от 13 г и выше. Тем не менее, это касается, прежде всего, жителей Китая, где еда традиционно содержит очень большое количество соли, сообщают на страницах медицинского журнала The Lancet ученые из команды Эндрю Менте и Салима Юсуфа из Университета Макмастера (Канада).

По мнению Франца Мессерли, профессора университетской кардиологической клиники при госпитале Инзельшпиталь в Берне, результаты исследования "определенно нужно воспринимать всерьез". По словам эксперта, самая высокая продолжительность жизни характерна для людей в тех странах, где потребление соли намного превышает рекомендуемую норму, например, в Гонконге или в Швейцарии. В странах с более низким потреблением соли, наоборот, продолжительность жизни значительно меньше, передает журналист.

В своем исследовании канадские ученые проанализировали данные 100 тыс. человек из 18 стран на четырех континентах. В начале исследования все испытуемые были здоровы и не страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы оценить потребление соли участниками эксперимента, ученые определяли содержание натрия и калия в моче, а также измеряли кровяное давление испытуемых. В среднем люди находились под наблюдением ученых 8 лет. За этот период умерли 3,7 тыс. испытуемых, 3,5 тыс. пережили инфаркт, инсульт или сердечную недостаточность.

Ученые смогли подтвердить известную взаимосвязь между потреблением соли и кровяным давлением: чем большее количество соли потреблял человек, тем выше было его кровяное давление. Проведенный анализ также подтвердил, что потребление слишком большого количества соли (что, например, характерно, для Китая) повышает риск инсульта.

Тем не менее, высокое потребление соли не повышает риск возникновения инфаркта и других сердечных заболеваний, а также не увеличивает вероятность смерти. Наоборот, риск преждевременной смерти оказался наиболее высоким у людей, потребляющих наименьшее количество соли, говорится в статье.

По словам Мессерли, исследование показало, что повышенное кровяное давление не обязательно означает повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторая часть исследования была посвящена потреблению калия. Здесь вывод однозначен: чем больше калия потребляют люди, тем лучше это для сердца. Большое количество калия содержится во фруктах и овощах, а также в шоколаде. По мнению нефролога Михеля Бурнира из Госпитального университетского центра кантона Во, интересно, что пользу из этого прежде всего могут извлечь люди, также потребляющие и много соли, передает издание.