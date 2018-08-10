Более свободное белье положительно сказывается на качестве спермы

Облегающие фигуру мужские трусы, возможно, и делают своего самоуверенного обладателя более сексуально привлекательным, однако с точки зрения эволюционной составляющей секса этот предмет гардероба не является таким уж полезным, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

"Мужчины, предпочитающие трусы-боксеры, вырабатывают больше сперматозоидов, чем владельцы узких трусов-плавок. Кроме того, у первых обнаруживается бόльшее число активно передвигающих семенных клеток. Об этом в специализированном издании Human Reproduction пишет команда под руководством Лидии Мингез-Аларкон из бостонской Harvard T.H. Chan School of Public Health".

Как удалось выяснить медикам, в крови мужчин, предпочитающих более узкое белье, обнаруживается повышенная концентрация ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) - "женского" гормона, стимулирующего производство половых клеток. Это может быть реакцией организма на сниженную выработку сперматозоидов, передает издание.

"Лидия Мингез-Аларкон и ее коллеги обследовали более 650 мужчин из тех пар, которые обратились за медицинской помощью в результате тщетных попыток забеременеть. (...) Те, кто предпочитал боксеры, имели на 17% больше сперматозоидов и на 33% больше активных сперматозоидов, чем мужчины, носившие другие модели нижнего белья", - говорится в статье.

Как сообщается, "у человека, как и у всех млекопитающих, тестикулы находятся не внутри тела. Сперматозоидам необходима температура ниже 37 градусов, чтобы вызревать и функционировать. Более узкие трусы подтягивают мошонку ближе к телу, тем самым подогревая ее", пишет автор.

Данное исследование, замечает автор, не доказывает, что узкое белье является причиной сниженного числа сперматозоидов. Однако его авторы указывают на то, что проводимые ранее исследования пришли к аналогичным результатам.

По словам Флориана Вагенленера, директора университетской клиники урологии Гисена и Магдебурга, "исследования свидетельствуют о снижении качества спермы за последние десятилетия у западных мужчин. Возможными причинами могут быть питание, набор веса, а также повышенная температура мошонки".