10 августа 2018 г. Майкл Биньон | The Times Почему Владимир Путин все еще так популярен в России Неугасающая популярность Владимира Путина - загадка для Запада. Какое бы давление западные правительства ни пытались оказать на кремлевского лидера, его рейтинги только растут, пишет журналист The Times Майкл Биньон. В марте Путин победил на выборах с 77% голосов, а его рейтинг, хотя и просевший из-за повышения пенсионного возраста, все еще колеблется в районе 50%. "К недоумению сторонних наблюдателей, Путин, как и Дональд Трамп, извлекает выгоду из конфронтации, - отмечает Биньон. - После того как он аннексировал Крым и пришел на помощь сепаратистам на востоке Украины, его популярность выросла почти до 80%. Запад ответил санкциями, призванными затронуть его ближайших советников, стремясь создать раскол между Кремлем и теми, кто пользуется его покровительством. Эффект был противоположным. Русские сплотились вокруг президента". Риторика всех газет и телеканалов, добавляет автор, была такова, что он защищает страну от враждебной Америки и ее союзников, и обычные россияне с этим широко соглашались. По словам автора статьи, за обращением к националистической риторике и авантюрам за рубежом скрывается все еще прочная основа - процветание и стабильность. Когда в качестве преемника Ельцина был выбран молодой, подтянутый и непьющий экс-агент КГБ, он тут же впечатлил страну упором на дисциплину в правительстве, на улицах и на рабочем месте. Десятилетие посткоммунистического сумбура сменилось порядком, и это совпало с беспрецедентным бумом цен на нефть и газ. Выплачивались пенсии, магазины изобиловали товарами, появилась возможность ездить за границу, и россияне стали жить заметно лучше. "Сейчас, однако, экономика буксует и в этом году, по прогнозам, вырастет только на 1,5%. Западные санкции нанесли урон, хотя контрсанкции Путина против европейского импорта, особенно продовольственного, дали огромный импульс застойному агросектору и сделали президента популярным в сельской местности. Падение экспортных цен на энергоносители, впрочем, серьезный удар. Пока что непосредственное воздействие и этого падения, и санкций на россиян смягчалось благодаря растрачиванию громадных резервов, мудро накопленных в годы экономического роста", - сообщает автор. "Путин сместил фокус внимания. Его конфронтация с Западом привела к появлению своего рода "осадного мировоззрения", а история показывает, что русские всегда готовы затянуть пояса для защиты родины", - отмечает Биньон. Более уязвим Путин в вопросе коррупции. Алексей Навальный, напоминает автор, получил немало сторонников благодаря кампании по разоблачению коррупции среди приближенных к Кремлю. "Путину ловко удается избегать обвинений. Вместо него вину возлагают на Медведева, незадачливого премьер-министра, которого многие считают слабым, блеклым и глубоко коррумпированным", - пишет журналист. Политическая позиция Медведева, по его словам, представляется безопасной: Путину необходим мальчик для битья, чтобы сваливать на него неизбежное недовольство. "На протяжении 18 лет пребывания во власти кремлевский лидер проницательно оценивал настроения и образ мыслей в стране и откликался на них. Этот образ мыслей сегодня отличается социальной консервативностью, глубокой религиозностью, сильной националистичностью и подозрительным отношением к западному либерализму. Близость Путина к Русской православной церкви и поддержка ее традиционалистского посыла перекликается с мнением молодых россиян, а это, в свою очередь, усиливает месседж Кремля", - пишет Биньон. Автор обращает внимание на создание имиджа Путина в СМИ: если по пришествии к власти большое внимание уделялось его физической форме в противовес больному Ельцину, то теперь это имидж почти царственный, с сопутствующей пышностью и церемониальностью. "Колкости насчет того, что он новый царь, не так уж нежеланны: нынешняя точка зрения на российскую историю в корне отличается от коммунистической", - отмечает Биньон. Журналист приходит к заключению: "Американские санкции, призванные вынудить Россию признать вину в отравлении Скрипалей и открыть для инспекции объекты по производству химоружия, будут отвергнуты как оскорбительные. Путину будет нетрудно убедить своих сограждан в том, что Вашингтон вознамерился унизить Россию. Следует ожидать, что его популярность снова резко возрастет". Источник: The Times