10 августа 2018 г. Антон Трояновский | The Washington Post Новые санкции США нанесли удар по экономике России. Путину это может быть на руку "В мире российской политики обострение отношений между Востоком и Западом может укрепить падающую популярность президента Владимира Путина", - пишет журналист The Washington Post Антон Трояновский. По словам московских аналитиков, Путин вряд допустит в страну инспекторов по химоружию для предотвращения дальнейших санкций, поскольку это будет выглядеть как уступка под давлением. Россия скорее ответит своими санкциями, сообщает автор статьи. "Весь послужной список Путина показывает, что под давлением он не отступает, а, напротив, идет в другом направлении", - сказал директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам Кортунова, новые санкции развеяли его надежды на то, что саммит в Хельсинки станет поворотным моментом. "У меня были некоторые слабые надежды на то, что встреча в Хельсинки явит собой смену направления, - поделился Кортунов. - К сожалению, эта встреча не преломила общую тенденцию, а фактически в определенной мере ее ускорила". Санкции и угроза новых мер оказались болезненными для среднего класса, пишет Трояновский. В четверг курс рубля снизился до 66 рублей за доллар, что наносит урон покупательской способности россиян, заинтересованных в путешествиях за границу и покупках иностранных товаров. "Однако высокая цена на нефть предоставила российскому правительству большую финансовую подушку для поддержания госслужб и помощи бизнес-магнатам, затронутым американскими санкциями", - отмечает автор. И в отличие от скоординированных трансатлантических санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма, на сей раз европейские союзники Вашингтона не следуют его примеру. "В результате, по словам российских аналитиков, новые санкции вряд ли ослабят Путина, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, - сообщает Трояновский. - Более того, новое обострение в отношениях с Вашингтоном может позволить Кремлю совершить удобный отвлекающий маневр в тот момент, когда Путин сталкивается с недовольством населения из-за попытки правительства повысить пенсионный возраст". Директор "Левада-центра" Лев Гудков считает, что санкции могут способствовать росту рейтинга Путина, хотя в долгосрочной перспективе экономические трудности могут оказаться для него пагубными. По словам Гудкова, прокремлевские СМИ воспользуются санкциями как подтверждением истории о "русофобском" Западе. "Легитимность Путина основывается на идее великой державы, образе врага и так далее. Поэтому далеко не ясно, приведет ли само по себе ухудшение материального благосостояния людей к спаду поддержки Путина среди народа", - отметил Гудков. Источник: The Washington Post