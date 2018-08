10 августа 2018 г. Эндрю Чонг | The Wall Street Journal Нарушители санкций контрабандой ввозили уголь и железо из Северной Кореи в Южную через Россию Трое южных корейцев незаконно импортировали северокорейский уголь и железо через Россию, что выявило брешь в проводимой США кампании по пресечению торговли с Пхеньяном, пишет The Wall Street Journal. "Южнокорейские таможенные власти в пятницу сообщили репортерам, что с апреля по октябрь прошлого года эти лица, используя поддельные таможенные документы и проводя платежи через фиктивную компанию в Гонконге, ввезли более 35 тыс. тонн угля и чугунных слитков на сумму порядка 6 млн долларов", - информирует журналист Эндрю Чонг. Этому заявлению предшествовало десятимесячное расследование, начатое, когда южнокорейские власти получили разведывательную информацию от США. Уголь и железо доставляли путем семи транспортировок на судах, которые ходят под флагами Северной Кореи, Белиза, Кирибати и Гонконга. Уголь загружали в северокорейских портах Сонним, Вонсан, Чхонджин и Деан (Daean, так в оригинале. - Прим. ред.) и перевозили в Находку, Владивосток и Холмск. "Затем его развозили по пяти разным южнокорейским портам", - говорится в статье. "По данным сотрудников таможни, часть импортированного угля потребляла корпорация Korea South-East Power, дочернее предприятие крупнейшей в стране коммунальной компании. Однако власти заявили, что не будут выдвигать обвинения против компании, поскольку государственная фирма, известная как KOEN, потребляла северокорейский уголь, по всей видимости, по незнанию", - уточняет автор публикации. Источник: The Wall Street Journal