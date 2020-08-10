Wirecard и шпионы: спецслужбы ничего не знали

"После коллапса компании Wirecard, входившей в фондовый индекс DAX, некоторые следы ведут в Россию. Немецкие спецслужбы ничего не замечали. И теперь они показывают пальцем друг на друга", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Федеральная разведывательная служба (BND) и Ведомство по охране конституции считают, что они не отвечают за наблюдение за потерпевшим коллапс концерном Wirecard, и перекладывают вину друг на друга. Министерство внутренних дел, которому подотчетно Ведомство по охране конституции, сообщило воскресному изданию FAS, что "дело Wirecard" находится "вне установленных законом разведывательных задач" данной службы, порекомендовав обратиться в службу внешней разведки BND "или в отвечающее за BND Ведомство канцлера".

"Однако там, по информации FAS, наблюдение за концернами, входящими в индекс DAX, никогда не относилось к "профилю работы", который определяется для внешней разведки координатором спецслужб в Ведомстве канцлера совместно со статс-секретарями из нескольких министерств. Поэтому, с точки зрения службы BND, за Wirecard должна была отвечать не она, а Ведомство по охране конституции, являющееся службой внутренней разведки".

"Баварский концерн, входивший в индекс DAX, обанкротился в июне, после того как выяснилось, что 1,9 млрд евро, якобы числившихся на счетах в Азии, не существует. После этого несколько газет и британская команда по проведению расследований Bellingcat представили информацию, согласно которой член правления компании Ян Марсалек мог быть связан с российской спецслужбой", - напоминает издание.

"С тех пор Марсалек залег на дно. Однако эксперты Bellingcat, проводившие расследование, представили конфиденциальные документы российских спецслужб, согласно которым он мог бежать в Россию. Компетентные лица в Германии считают эту информацию правдоподобной. Однако на настоящий момент BND и Ведомство по охране конституции смогли лишь сообщить депутатам парламентского контрольного органа бундестага, что они ничего не знали, но хотели получить сведения у дружественных служб и затем представить отчет. Этого не произошло по сей день", - отмечает издание.

Если министерство внутренних дел действительно считает, что Ведомство по охране конституции некомпетентно в вопросах экономического шпионажа, это свидетельствует о "максимальных проблемах" в контрразведке, "ведь представляется, что компания Wirecard вышла из-под контроля и в области, относящейся к разведке", заявил заместитель председателя фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц.

"Депутат партии СвДП Штефан Томе сообщил, что считает "странным" заявление, в котором министерство внутренних дел заявляет о неправомочности Ведомства по охране конституции. Ведь речь, по его словам, идет о том, "шпионил ли Марсалек за немецким предприятием, входившим в индекс DAX, в пользу чужой страны".

"Беспочвенно заниматься индивидуальной защитой отдельных компаний от экономического шпионажа - это не задача Ведомства по охране конституции", - заявил в свою очередь председатель парламентского контрольного органа Армин Шустер в разговоре с FAS. "По его словам, этим должны заниматься сами предприятия", - передает издание.