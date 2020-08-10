Обвинения в правительственном документе: Путин использует кризис для "ползучей аннексии" Грузии

"Во внутреннем аналитическом документе правительства Грузии российский президент Владимир Путин обвиняется в продвижении аннексии маленькой страны. Путин использует коронакризис, чтобы отодвинуть грузинскую границу еще больше в сторону грузинской территории, говорится в документе, имеющемся в распоряжении Focus ".

После короткой войны в 2008 году "Россия оккупировала своими войсками грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию и признала их независимыми государствами", напоминает издание. "Теперь грузинское правительство в столице Тбилиси снова бьет тревогу - и обвиняет президента России Владимира Путина в продвижении "ползучей аннексии" Грузии. (...) В документе грузинское правительство обвиняет Путина в том, что он ведет в отношении Грузии "гибридную войну" и "агрессивную медиапропаганду".

"Путина обвиняют в установке в тени коронакризиса "нелегальных пограничных знаков и заборов из колючей проволоки вдоль линии оккупации". Эта "бордеризация" или демаркация границ касается, согласно документу, 14 населенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии и приводит к "значительной напряженности" на этой границе и среди грузинского населения. К тому же в оккупированном районе Ленингори "российский оккупационный режим" мешает медицинской эвакуации. После закрытия линий оккупации 15 человек скончались из-за отсутствия медицинской помощи ", - передает издание.

"Кроме того, из-за оккупации местное население является "объектом похищений и незаконных задержаний со стороны оккупационных сил", говорится в документе. "С 2008 года правительство Грузии зарегистрировало задержание более 3 тыс. человек, в том числе женщин, детей, пожилых людей и инвалидов". Речь идет даже о "пытках и убийстве особенно непокорных" грузин".

"Частью "гибридного ведения войны Россией", по мнению грузинского правительства, является также медийная пропаганда во время коронакризиса. Так, одной из главных целей "российской дезинформационной кампании" якобы является Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара. Российская сторона обвинила институт в том, что он "разрабатывает вещества, которые могут провоцировать распространение болезней". Грузинское правительство, согласно документу, считает это "попыткой победить пандемию Covid-19", так как центр Лугара является главным медицинским учреждением страны в борьбе с вирусом".

"Посол Грузии в Германии Леван Изория обвиняет правительство в Москве в том, что оно не соблюдает условия соглашения о прекращении огня, заключенного 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС. В этих районах Россия создала настоящие военные базы, сказал Изория в интервью с изданием Business Insider. "На территории Грузии незаконно размещены войска численностью 10 тыс. человек, а также ракетные системы для отражения нападения и осуществления атак".

"Между тем министерство иностранных дел в Берлине заверило грузин: "Германия твердо стоит на стороне Грузии и выступает за территориальный суверенитет и целостность Грузии. (...)", - передает Focus.