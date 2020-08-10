Отмена графы "пол": Нидерланды втихую приступают к своей революции

"(...) У правительства Нидерландов, похоже, есть план на будущее для человечества, а, может, и на будущее самой половой принадлежности. В письме, направленном в парламент в начале июля, с поразительным журналистской и политической безучастностью министр образования Ингрид ван Энгелсховен объявила об исчезновении упоминаний о женском и мужском начале в нидерландских удостоверениях личности - уже "начиная с 2024-2025 года", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Амстердаме Лора Мандевиль.

"Это "ненужная" запись, считает министр, которая хочет "по возможности максимально ограничить ненужное упоминание пола". "Нидерланды не первая страна", первооткрывателем стала Германия, - утверждает она. Голландцы сохранят регистрацию пола в своих заграничных паспортах, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, который не уступил призывам сторонников недопущения сексуальной дискриминации", - говорится в статье.

"Нидерланды ссылаются на такой аргумент, как "бюрократические сложности", который подразумевает требование включать графу "пол" по любому поводу. По мнению Ингрид ван Энгелсховен, такое решение не создаст проблем для полиции. Однако истинная причина этой социальной революции заключается в том, чтобы отреагировать на политические требования сексуальных меньшинств ЛГБТК (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров), некоторые из них - например, трансгендеры или, более конкретно, "небинарные" трансгендеры, - не ощущают себя ни мужчинами, ни женщинами и не находят своего места в "структурировании" общества вокруг мужского и женского начала", - отмечает автор статьи.

"Граждане должны иметь возможность формировать свою собственную идентичность", - пишет министр, член небольшой партии D66, состоящей из 68 человек, которая внесла этот вопрос в повестку дня правительственной коалиции. Термин "формировать", судя по всему, указывает на то, что Ингрид ван Энгелсховен прочитала труды американского философа Джудит Батлер, которая утверждает, что гендер является социальным фактором и "перформативным" образованием, а не биологической данностью. Трансгендеры, подсчет которых остается очень неопределенным, составляют от 0,6% до 2,6% населения Голландии. Министр говорит, что она также поможет различным компаниям избежать "ненужной регистрации пола", - передает журналистка.

"Любопытно то, что либеральное правительство Марка Рютте, похоже, думает, что подобная реформа позволит лучше бороться с неравенством, от которого страдают женщины, потому что, убрав графу "пол", мы избавимся от соблазна дискриминации. "Такой аргумент переворачивает данный вопрос с ног на голову, поскольку защищать права женщин следует не путем сокрытия их идентичности!", - выражает свое несогласие Тео Боер, профессор этики Утрехтского университета.

"При встрече с Брандом Бергоувером, президентом Нидерландского фонда трансгендеров, выяснилось, что он поддерживает государственный проект, - говорится в статье. "Наш фонд стремится улучшить жизнь трансгендеров. Но мы хотим, чтобы все общество было более спокойным и свободным в отношении гендерных норм. Если, например, мужчина хочет носить платья, то это должно считаться нормальным, чтобы создать более радушное общество для всех", - говорит Бранд, ставший трансгендером несколько лет назад.

"(...) Но разве это не один из основных маркеров личности человека и, следовательно, ключевой элемент для удостоверений личности гражданина? - спросила журналистка "Почему вы так говорите? - ответил Бренд. - Если вы спросите полицейских в аэропорту, которые смотрят на фотографии на документах, то они вам скажут, что смотрят они на лица, носы, рты, глаза, а не на пол". Он напомнил о делах двух "небинарных" трансгендеров, которые обратились в суд и потребовали указать категорию X в своем удостоверении личности, потому что они не признавали свою идентичность ни в пункте M, ни в пункте Ж", - говорится в публикации.

"(...) Не лучше ли будет поставить "X " в графе пол для трансгендеров, которые этого хотят, а не убирать упоминание мужского и женского начала для всех остальных, которые ничего не просили и, вероятно, не согласны? - спросили мы его. Бренд ответил отрицательно, по причине "риска дискриминации в отношении X". По его мнению, проблему можно было бы решить, "поставив X для всех" в удостоверениях личности. Он не видит "никаких причин для административного различия между мужчинами и женщинами".

"Бранд также опровергает идею о том, что необходимо иметь возможность регистрировать мужчин и женщин (в вопросах здоровья, семейного права и т. д.). "Нет никаких юридических оснований, все люди равны. Вступить в брак может любой человек старше 18 лет, будь то мужчина или женщина. Зачем это указывать?" А как же важность происхождения детей, от данного отца и данной матери? Бранд удивился: "Почему так важно происхождение детей? Возможно, мужчина был бесплодным и использовал чужую сперму. Матерью может стать мужчина. У транс-мужчин уже есть дети. Было бы разумно зарегистрировать родителя, который вас произвел на свет, как родителя 1. И можно добавить родителя 2".

"(...) Квир-движение, собирательный термин для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, получившее влияние в сообществе трансгендеров, постепенно отклоняется от темы равных прав для женщин, геев и транссексуалов (слово, которое сейчас запрещено), в сторону подхода, направленного на стирание идентичностей и полов. В то время как геи хотели воспроизвести традиционную семью с помощью однополых браков, квир-движение ставит это под сомнение, анализирует Лоран Шамбон, французский гей-интеллектуал, специалист в этой области из Амстердама", - передает автор публикации.

"(...) Чтобы понять это, стоит послушать, как квир "философ-активистка" Симона ван Саарлоос объясняет значение своей онлайн-книги о "забвении квира": "Структура семьи служит для передачи права. Это патриархат. Я хочу сломать это. Чтобы избавиться от таких привычек, нам нужно "забвение квира". Это целая стратегия: забыть о создании семьи и о передаче наследства. Забвение дает нам потенциал для радикальности, возможность все начать с чистого листа", - воодушевленно говорит она. Такая риторика "несомненно напоминает СССР в 1920-е годы, тогда это было необходимо, чтобы уничтожить буржуазную семью и "национализировать" советскую женщину для служения партии и пролетарского счастья", - комментирует специалист по России Франсуаза Том.

"В этой идее постепенного подавления мужского и женского пола явно присутствует неомарксистская революционная сторона, - также отмечает Виерд Дук, репортер De Telegraaf. - Эта идеология выросла из безумного индивидуализма 1960-х годов и предположения, что все является социальным. Это наводит на мысль о том, что мы можем осуществить все наши желания, поскольку нормы природы не признаются, особенно бинарное разделение на мужчин и женщин. И, если необходимо, можно использовать подобную форму контрнауки", - говорит он. Критически настроенный бывший криминолог и обозреватель Крис Рутенфранц задается вопросом о том, где заканчивается удовлетворение "прав". "А может нам решить изменить свой возраст в документах, как недавно потребовал некий Эмиль Рательбанд, потому что он чувствовал себя оскорбленным из-за своей старости?", - задумывается Рутенфранц.

"(...) Гиртен Валинг, молодой историк, специализирующийся на революции 1848 года, отмечает, что "из-за политической традиции, которая всегда отдавала приоритет индивидуальному сознанию и борьбе с институтами власти, правительство Нидерландов обычно принимает запрошенные изменения без особого обсуждения, лишь бы всех успокоить". "В 1848 году в Нидерландах не было восстания. Но последствия оказались более серьезными, чем где-либо еще. Мы страна без идей. Но действуем мы революционно, - резюмирует Валинг. Его беспокоит отсутствие дискуссий, что "создает проблему, поскольку увеличивает разрыв между обычными людьми, которые видят изменение реальности и больше не узнают свой мир, и элитами, которые не выражают недовольства, уступая наиболее активным меньшинствам". "Если так будет продолжаться, то у нас возникнет эффект бумеранга".

"(...) Подобная ситуация начинает вызывать реакцию, иногда радикальную. На крайне консервативном католическом фланге, например, Хьюго Босс, активист организации Civitas, говорит, что он уже шесть лет трудится "в защиту христианской цивилизации". Он без всяких комплексов демонстрирует свою яростную оппозицию трансгендерному движению и гомосексуализму, считая это "болезнью". "Сказать, что половой принадлежности нет, - все равно что сказать, что 1 + 1 не равняется 2, - говорит он. - У всех нас есть характеристики: наш рост, наш цвет кожи, наш пол. То, что я ношу платье или уродую себя, не сделает меня женщиной". Сейчас Civitas получили поддержку более 200 тыс. человек", - резюмирует Le Figaro.