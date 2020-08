10 августа 2020 г. Редакция | The Observer Взгляд The Observer на антикремлевские протесты в Сибири "(...) Вспышки провинциальных волнений по таким вопросам, как пенсии, цены на продукты питания и загрязнение окружающей среды, не редкость в путинской России. Но беспорядки в Хабаровске исключительны и потенциально значительны. По крайней мере, до сих пор силы безопасности не пытались подавить протесты, что вызывает удивление в стране, где публичные вызовы власти Кремля обычно заканчиваются жестоким шквалом полицейских дубинок", - пишет в редакционной статье британское издание The Observer. "Одно из возможных объяснений такой сдержанности заключается в том, что чиновники надеются, что далекую Хабаровскую область, отделенную от Москвы 3800 милями гор, древних лесов и несколькими часовыми поясами, можно просто игнорировать. Государственные СМИ избегают упоминаний о беспорядках. Однако более интригующим является предположение о том, что Путин не может доверять силам местной полиции и подразделениям национальной гвардии в проведении репрессий", - указывает газета, напоминая про "(...) историю Сибири: цари захватили ее, но подчинить ее было непросто. Ее коренные народы никогда не знали крепостного права. Этнические русские, колонизировавшие ее, были упрямыми поселенцами, предпринимателями и исследователями, многие из которых ведут свое начало от заключенных, отправленных в исправительные лагеря. Большинство из них - протестанты, не православные. В 1918 году Сибирь ненадолго провозгласила независимость, прежде чем большевики вернули себе контроль". "Другими словами, жители российского Дальнего Востока, чьи дома ближе к США и Китаю, чем к Москве, относятся к выносливым людям, которые делают все по-своему. Поэтому, когда Путин отправил в отставку популярного губернатора Хабаровска Сергея Фургала, обвинил его в убийстве и заменил его аппаратчиком без местных связей, они отказались принять это. Протесты в поддержку Фургала с тех пор приняли мятежный тон. По сообщениям, кремлевские чиновники подозревают, что симпатии к Фургалу распространяются и на местные силы безопасности, отсюда и их осторожный подход. Однако это дело также проливает свет на методы правления Путина, - говорится в публикации. - (...) Путин на протяжении большей части времени на своем посту сосредотачивал власть вокруг себя. Тем не менее, аналитики говорят, что его ослабление федеральных структур имело непреднамеренный эффект в виде поощрения областничества - это русское слово обозначает регионализм, относясь, в первую очередь, к Сибири. Учитывая отсутствие эффективной национальной политической оппозиции, рост независимого регионализма, а не явный сепаратизм, как на Кавказе, может стать большой надвигающейся угрозой господству Путина и сплоченности России", - утверждает редакция The Observer. "Хабаровское дело высветило и другие слепые пятна Кремля. Несмотря на молчание СМИ, опросы показывают, что 80% россиян слышали о демонстрациях через соцсети, где Путина свободно критикуют. Слишком знакомая попытка Москвы обвинить иностранных врагов и заговоры провалилась. (...) Демонстранты требуют как минимум освободить Фургала из тюрьмы в Москве и предать суду в его родной области. Но их позиция может иметь более широкие долгосрочные политические последствия. Открытое неповиновение Сибири может способствовать неуклонному снижению рейтингов одобрения Путина (...) Региональные парламентские и губернаторские выборы в следующем месяце обещают еще больше неприятностей для него и правящей партии. Возможно, все-таки до 2036 года произойдут изменения", - резюмирует газета. Источник: The Observer