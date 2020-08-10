Убийство гражданина Грузии: сожаление об отсутствии сотрудничества со стороны России

"Спустя почти год после предположительно заказного убийства гражданина Грузии в Берлине правительство ФРГ продолжает ждать сотрудничества с Россией по расследованию преступления", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на новостное агентство dpa.

"В ответе на запрос, направленный политиком из "Левой" партии Севим Дагделен, занимающейся вопросами внешней политики, министерство юстиции сообщило, что в период с августа по ноябрь 2019 года немецкие правительственные органы и ведомства более 12 раз пытались связаться с российскими госорганами, чтобы получить информацию по делу. К тому же в декабре были направлены два официальных запроса о предоставлении правовой помощи", - передает издание.

"Последний ответ, поступивший от генеральной прокуратуры России и датированный 2 июня 2020 года, по-прежнему не внес существенного вклада в расследование со стороны России", - говорится в ответе, имеющемся в распоряжении агентства Deutsche Presse-Agentur".

В середине июня федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение россиянину, подозреваемому в убийстве чеченца с грузинским гражданством, совершенном 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Прокуратура ФРГ "исходит из того, что он получил заказ на убийство "от государственных органов центрального правительства Российской Федерации" более чем за месяц до совершения преступления", говорится в статье.

"Правительство ФРГ уже в декабре обвиняло Россию в отсутствии сотрудничества в расследовании убийства и выслало в этой связи двух российских дипломатов. Москва отреагировала высылкой двух немецких дипломатов. После того, как в июне подозреваемому было предъявлено обвинение, министр иностранных дел Хайко Маас пригрозил дальнейшими санкциями. "Федеральное правительство однозначно оставляет за собой право принятия дальнейших мер по этому делу", - заявил он".

"Политик из "Левой" партии Дагделен призвала обе стороны к улучшению сотрудничества по данному делу: "Поспешные обвинения и взаимное утаивание информации не помогут в необходимом расследовании убийства. Нужно укрепить оказание правовой помощи между Германией и Россией и построить взаимное доверие, чтобы срочно раскрыть преступление, вместо того, чтобы способствовать возникновению дальнейших домыслов".

"В этот вторник Маас приедет в Москву на встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым. Наряду с конфликтами в Ливии, на Украине и в Сирии речь также может пойти о растущих проблемах в двусторонних отношениях. Во всяком случае недовольство федерального правительства Россией растет", - отмечает издание.