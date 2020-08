10 августа 2020 г. Том Хортон | The Times Шон Коннери назван лучшим Джеймсон Бондом "Шон Коннери признан лучшим Джеймсом Бондом в истории. В опросе, проведенном изданием RadioTimes.com, шотландский актер опередил Дэниэла Крейга, Роджера Мура, Пирса Броснана, Тимоти Далтона и Джорджа Лэзенби", - передает The Times. В опросе с целью определить любимого исполнителя роли агента 007 приняли участие более 14 тыс. человек, говорится в статье. В первом раунде Коннери победил Крейга, набрав 56% голосов, Броснан победил Лэзенби, а Мур проиграл Далтону. В финале Коннери набрал 44%, Далтон 32 %, а Броснан 23%, передает газета. "Коннери впервые сыграл шпиона Яна Флеминга в фильме 1962 года "Доктор Ноу", - констатирует газета. (...) "Шон Коннери еще раз доказал, что он - уникальный Бонд", - заявил Тим Глэнфилд, шеф-редактор RadioTimes.com. Источник: The Times