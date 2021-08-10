Трансплантация фекалий помогает предотвратить снижение когнитивных функций у мышей, утверждают ученые

"Фекальные трансплантаты от молодых мышей более старшим помогают предотвратить снижение когнитивных функций, обнаружили ученые. Они надеются, что это может вдохновить людей на новые методы лечения", - передает Daily Mail.

"Микроорганизмы, обитающие на теле человека и в его организме, влияют на состояние здоровья и меняются с возрастом. Дружественные бактерии могут благотворно влиять на иммунную систему", - говорится в статье.

"Исследователи взяли микроорганизмы, обнаруженные в фекалиях более молодых мышей, и внедрили их более старым мышам, а затем отслеживали изменения в мозге с течением времени. Этот метод трансплантации противодействует специфическим связанным со старением изменениям у старых мышей, утверждают исследователи из Университетского колледжа Корка в Ирландии".

"По словам ученых, эти результаты заставляют предположить, что будущие методы лечения, которые изменяют баланс кишечных бактерий, могут вносить вклад в лечение связанного со старением снижения когнитивных функций у людей. И если говорить о восстановлении баланса бактерий у людей, исследователи говорят, что более приемлемым решением может стать диетическая альтернатива фекальной трансплантации", - подчеркивается в статье.

"По мере старения нашего организма так называемые дружественные бактерии могут постепенно заменяться бактериями, вызывающими хроническое воспаление, метаболическую дисфункцию и болезни. По словам ирландских исследователей, микроорганизмы в кишечнике формируют местный иммунитет, но также могут влиять на старение мозга и повышать риск нейродегенеративных заболеваний", - сообщается в публикации.

"Джон Крайан, Маркус Беме и их коллеги трансплантировали фекальные микробы из кишечника молодых мышей в возрасте 3-4 месяцев или более старших мышей в возрасте 19-20 месяцев другим мышам в возрасте 19-20 месяцев", - передает газета.

"Это потенциально может изменить правила игры. Теперь мы установили, что микробиом можно использовать, чтобы обратить вспять возрастное ухудшение состояния мозга, - пояснил профессор Крайан. - Мы также видим доказательства улучшения способности к обучению и когнитивных функций".

"В кишечнике человека живут ошеломляющие 100 триллионов микроорганизмов - как хороших, так и плохих, и на иммунную систему влияет баланс между этими двумя типами", - пишет Daily Mail.

"Команда ирландцев показала, что введение определенных видов кишечных микробов, взятых у молодых доноров, более взрослым лабораторным грызунам, помогло им думать и запоминать. Связанные со старением изменения в иммунной системе были обращены вспять, в результате чего мыши старшего возраста лучше осваивали лабиринты - и не забывали, как они это делали. Они также были менее подвержены тревоге - еще одному распространенному симптому деменции, - пишет Daily Mail. - Позже сканирование показало, что их мозг омолодился и содержал метаболиты и паттерны регуляции генов, напоминающие подростковые".

"Следует сказать, что мы не пропагандируем трансплантацию фекалий людям, которые хотят омолодить свой мозг, - подчеркнул профессор Крайан. - Вместо этого эти исследования указывают на будущее, в котором основное внимание будет уделяться диетическим или бактериальным вмешательствам, ориентированным на микробиоту. Они будут способствовать оптимальному здоровью кишечника и иммунитету, чтобы мозг оставался молодым и здоровым. Такие стратегии действительно будут более приемлемым эликсиром".

"Исследование заставляет предположить, что такие методы лечения могут бороться со снижением когнитивных функций, и вносит вклад в доказательства, что пробиотики (...) повышают концентрацию, принятие решений и понимание", - говорится в статье.

(...) "Предыдущие исследования показали, что ежедневный прием пробиотиков в течение всего 12 недель может привести к значительному улучшению состояния у пожилых пациентов, - напоминает газета. - Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить, как определенные бактерии или их метаболиты в микробиоме могут быть ответственны за эти эффекты".

(...) Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature Aging.