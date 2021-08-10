Они затрагивают важные торговые артерии: от этих вулканических районов исходит глобальная угроза

"Исследователи определили семь вулканических районов, извержения в которых могут вызвать глобальную катастрофу. Ведь эти вулканы расположены рядом с узловыми точками коммуникаций, экономики или транспорта. Даже незначительные извержения на этих "артериях" могут серьезно повлиять на мировую экономику и повлечь за собой глобальные последствия", - пишет немецкий журнал Focus.

"Когда речь идет о катастрофах глобального масштаба, вызванных извержением вулканов, в качестве потенциальной опасности чаще всего рассматриваются так называемые супервулканы. (...) Их извержения могут изменить климат, вызвать массовое вымирание и навсегда изменить целые ландшафты. Но вулканы меньшего размера тоже представляют угрозу, выяснили Лара Мани из Кембриджского университета и ее команда. Если такие вулканы расположены на важных артериях мировой экономики, они могут спровоцировать глобальную катастрофу", - отмечает издание.

"Исследователи определили, где в мире находятся такие точки вулканической опасности. Для этого они изучили, где действующие вулканы или вулканические регионы пересекаются с особенно уязвимыми и важными объектами инфраструктуры. (...) Результат: семь зон на планете являются особенно уязвимыми местами глобальной экономики, так как они представляют собой важные торговые или коммуникационные артерии, которые могут быть подорваны даже умеренными извержениями. "Даже небольшое извержение в одной из этих областей может нарушить работу сетей, важных для глобальных цепочек поставок и финансовых систем", - сообщает Мани. Четыре из этих опасных точек находятся в Юго-Восточной Азии, остальные три - в западной части Северного полушария", - говорится в статье.

"Одной из таких опасных точек является группа вулканов Татун на севере Тайваня. Эти спящие, но все еще активные вулканы находятся в непосредственной близости от порта Тайбэй и центрального производственного комплекса компании TSMC, производящей полупроводники. "TSMC производит 90% всех современных компьютерных чипов и является важнейшим поставщиком для мировой технологической и автомобильной промышленности", - поясняет группа ученых. Если эти заводы и порт будут парализованы извержением, последствия, по мнению исследователей, затронут весь мир".

"При этом извержение вулканической группы Чанбайшань в приграничном районе Китая и Северной Кореи будет иметь катастрофические последствия для воздушного сообщения. "Облако, образовавшееся даже после небольшого извержения в этом районе, может распространиться через Корейский полуостров на Японию и заблокировать некоторые из самых оживленных в мире маршрутов воздушного сообщения ", - сообщают Мани и ее коллеги".

"Еще одна опасная зона расположена на одной из важнейших артерий глобальных торговых сетей - у Малаккского пролива. Около 40% мирового судоходства осуществляется через этот пролив между островом Суматра и городом-государством Сингапур. "Этот регион также является одним из самых оживленных воздушных пространств в мире", - отмечают Мани и ее коллеги".

"Если произойдет извержение одного из высокоактивных вулканов в близлежащей Индонезии, это также будет иметь серьезные последствия для мировой торговли. Если, например, на острове Ява произойдет извержение вулкана Мерапи с силой, равной 6 баллам, то нарушение воздушного сообщения, вызванное облаком извержения, приведет к сокращению мирового ВВП на 2,5 трлн долларов США, сообщают исследователи".

"Не менее фатальным было бы извержение у пролива между Тайванем и филиппинским островом Лусон. Лусонский пролив является основным судоходным маршрутом между Восточной Азией и американским континентом, а также узлом передачи данных. По его дну проходят 17 подводных кабелей, соединяющих азиатские экономические центры друг с другом и со всем миром. Недалеко от этого уязвимого места находится Лусонская вулканическая дуга с полудюжиной действующих вулканов. (...) Когда в 2006 году в результате землетрясения были повреждены девять подводных кабелей, значительная часть интернета вышла из строя в Японии, Тайване, Китае и Гонконге. "Эти перебои длились неделями, а для проведения ремонтных работ, длившихся 49 дней, были задействованы одиннадцать кабелеукладочных судов", - говорится в статье.

Опасность представляют и вулканы Средиземноморья, от Везувия до Флегрейских полей и вулкана Санторин. "Если один из них вызовет цунами, это может разрушить важные порты и заблокировать глобальные судоходные пути, такие как Суэцкий канал. "Мы уже видели, к чему приводит даже шестидневное перекрытие Суэцкого канала, когда в марте 2021 года контейнеровоз сел на мель посреди канала и заблокировал проход, - говорит Мани. - Каждая неделя такой блокады обходится мировой торговле в десятки миллиардов долларов США".

"На воздушный и морской транспорт могут повлиять и извержения Каскадной вулканической цепи на северо-западе Северной Америки. "Согласно сценарному моделированию, извержение вулкана Рейнир силой 6 баллов с облаками пепла над севером США и частью Канады приведет к сокращению мирового ВВП на сумму до 7,6 трлн долларов США на протяжении пяти лет", - пишут Мани и ее коллеги".

"По мнению исследователей, эти семь уязвимых мест иллюстрируют, насколько чувствительна и слабо защищена глобальная инфраструктура от даже умеренных извержений вулканов. "Пришло время переоценить вулканический риск", - подчеркивает Мани. По ее словам, наибольшую опасность представляют не колоссальные, разрушающие мир извержения, как в голливудских фильмах, поскольку они случаются крайне редко. Гораздо более реалистичной и едва ли менее разрушительной является угроза извержений непосредственно в узлах глобальной коммуникации", - передает Focus.