Обязательный санитарный пропуск во Франции: первый день испытаний для ресторанов и кафе

"От Парижа до Марселя, через Лион, Нант или Лилль владельцы кафе и ресторанов организуются, чтобы контролировать своих клиентов, которые с понедельника должны предъявить им санитарный пропуск", - пишет Le Monde.

"Есть люди, которые вынимают свои сотовые телефоны еще до того, как они достигают террасы ресторана с QR-кодом на экране. Есть те, кто у входа отчаянно нажимает на клавиши своего смартфона в поисках магического средства, которое позволит им получить столик. Есть те, кто "придуривается", раздраженно рассказывает владелец парижского кафе, то есть, по его словам, те, кто "делает вид, что ничего не знает" об этом новом требовании, установленном правительством, и полагаются на снисходительность официантов". - говорится в статье.

"У входа в Bon Marché, храм покупок, расположенный в самом сердце квартала Сен-Жермен-де-Пре, в 6-м округе столицы, стоит женщина в возрасте, которая осторожно разворачивает хранящийся в бумажнике лист формата А4 с ее кодом, доказывающим, что она получила две дозы. Ей не удалось загрузить приложение TousAntiCovid. Ранее приходила другая женщина лет пятидесяти, которая удалилась, выкрикнув: "Диктатура пришла!"- после отказа во входе из-за отсутствия сертификата, цифрового или бумажного".

"С понедельника, 9 августа, санитарный пропуск, который ранее требовался при входе в места культуры и отдыха, вмещающие не менее 50 человек (теперь этот порог снят), распространяется на кафе, рестораны, поликлиники (больницы, дома престарелых и т.д.), дальние поездки (поезд, самолет, автобус) и торговые центры более 20 тыс. м2 (по решению префектуры). Первый день, когда большинство клиентов вели себя примирительно, оказался тяжелым для заведений, вынужденных ввести контроль. Они опасаются пробок у дверей, недовольства клиентов, потери времени и, прежде всего, клиентуры", - отмечают авторы статьи.

"Честно говоря, мне уже надоело контролировать людей". Всего 11 часов, пляж Пуэнт-Руж, один из самых популярных на Марсельском побережье, медленно заполняется, и Лулу, управляющая закусочной Le Cabanon, раздражается. Перед входом на террасу с видом на море 40-летняя женщина в черной футболке с логотипом Amour сражается со своим планшетом. При ярком солнечном свете приложение для профессионалов TousAntiCovid Verif (TAC Verif), которое она скачала, не распознает QR-коды".

(...) "Небольшая цепочка окружает вход в La Cabanon и создает впечатление, что это место закрыто. Внутри столы пустые. "У большинства туристов есть пропуск, но наши завсегдатаи не думали, что до этого дойдет", - вздыхает Лулу. С момента открытия она отказалась принять четырех человек. В 14:00 она скажет, что потеряла "60% клиентов за день".

"На несколько ступенек ниже, на платформе, которая окружает пляж, Томас Блан, владелец Lagon bleu, приветствует клиентов громким возгласом: "Дамы и господа, полицейский контроль". "Я не собираюсь говорить вам, что мне это доставляет удовольствие, но раз это единственный способ сохранить наш ресторан открытым, мы приспособимся. Это все равно, что проверять, платят ли клиенты перед уходом", - считает он. Он также учитывает отказы. Четыре человека в 13 часов, для этого прибрежного ресторана на 100 мест. "Имея 17 сотрудников, будет трудно перенести потерю предполагаемого дохода, и, возможно, нам придется сократить штат", - опасается он.

(...) "В Париже Типан Кунасингм, управляющий баром Le Bastille более двадцати лет, сетует на свою пустую террасу: "Обычно в это время у нас бывает 80 человек. Сегодня их двое". Одни не пришли, других не пустили. "Мы отказали десяти клиентам", - продолжает Сирил Билла, работающая официанткой 5 лет."

(...) "Каждый вырабатывает свой метод, как применять или нет новую меру. У ворот столицы, в Монтрёй (департамент Сена-Сен-Дени), в районе Нижний Монтрей, внедрение санитарного пропуска при входе в рестораны в первый день довольно условно: от явного игнорирования до скрупулезного соблюдения - что у многих вызывает гнев и скептицизм - включая предполагаемую неподготовленность", - описывают журналисты.

"Учитывая количество полицейских в Монтрёе, мы не так боимся проверок", - улыбается официант в кафе, где обязанность не соблюдается. "Это полный бардак, и, кроме того, здесь полно нелегальных мигрантов, и они исключены во второй раз", - осуждает владелец бара на улице де Пари, который очень часто посещают африканские рабочие, проживающие в соседних домах, он опасается, что санитарный контроль превратится в проверку документов, что "вдвойне порочно", считает он.

(...) "Как гражданин, я понимаю цель санитарного пропуска, но скептически отношусь к его эффективности", - говорит владелец ресторана Les Pianos на Площади Республики.

(...) "Заведениям, которые предпочтут обойти обязательство по контролю за санитарным пропуском, грозят штрафом в размере 1000 евро, официальным уведомлением и возможным временным закрытием их предприятия. Если нарушение обнаружится более 3 раз в течение 45 дней, наказание ужесточится: один год тюрьмы и штраф в размере 9 тыс. евро. Для юридических лиц с пятого составления протокола он составит 45 тыс. евро. Однако официальный представитель правительства Габриэль Атталь заверил, что вступлению санкций в силу будет предшествовать недельный "период обкатки", - указывает Le Monde.

"Некоторые уже отказываются принимать даже малейший риск. Под прицелом властей находится Bar du Marché. Популярный бар в 6-м округе Парижа обслуживал толпы молодых людей во время последнего локдауна. Кружка пива XXL и маска на подбородке - сотни посетителей толпились на асфальте каждый вечер перед комендантским часом, нарушая все действовавшие тогда санитарные правила. Сегодня 14:00, понедельник, 9 августа. "С сегодняшнего утра мы отказали примерно сорока людям, - сказал Элиес, управляющий этим заведением. - Мы теряем деньги, но мы очень хорошо понимаем, что нас будут контролировать одними из первых, поэтому мы проверяем все пропуска".

(...) "Джимми применяет более тактичный подход. "Я веду себя спокойно, не нападаю на клиентов, я даю им сесть и предлагаю им меню, а потом только прошу у них пропуск", - объясняет менеджер Côté Saint-Germain, расположенного в нескольких десятках метров от отеля. Накануне с ним попрощались его самые непокорные завсегдатаи. В воскресенье три "довольно пожилые" пары пришли выпить "последний" кофе перед тем, как сделать долгий перерыв, "мы не знаем, сколько времени это продлится", сказали они ему. Они категорически отказываются от вакцинации. Джимми не стал спорить", - говорится в публикации.

(...) "Пожелавший остаться неназванным управляющий кафе-рестораном в Соспеле, в Приморских Альпах, коммуне в районе Ниццы с населением 4000 человек, держится подальше от дебатов, которые волнуют его клиентов. Персонал просто следит за соблюдением правил".

(...) "Уже несколько дней люди только об этом и говорят, - сообщает менеджер. - Есть те, кто за, кто против, и это совсем не умеренные речи". Он продолжает: "С одной стороны, некоторые говорят нам:" В ваших интересах все хорошо контролировать". А другие говорят: "Я больше не приду, если вы примените санитарный пропуск". Мы чувствуем себя заложниками этих мер".

(...) "Заведениям запрещено проверять личность клиентов, только правоохранительные органы имеют право требовать документ, удостоверяющий личность. Зато приложение TAC Verif показывает имя и дату рождения человека. Лишь две части информации позволяют ограничить мошенничество. Трафик ложных санитарных пропусков остается незначительным, то это явление набирает обороты. Мошенническое использование санитарного пропуска, принадлежащего другому лицу, карается штрафом в размере 750 евро - 135 евро при своевременной оплате (та же цена в случае отсутствия пропуска). Сумма может достигать 1500 евро в случае повторного правонарушения в течение пятнадцати дней, 3750 евро и шести месяцев тюремного заключения, если это происходит трижды в течение тридцати дней", - поясняют авторы статьи.

(...) "Этьен Наумов уже использует эти санкции как средство устрашения. В самом центре парижского квартала Шатле-Ле-Аль официанту в баре Le Bon Pêcheur пришлось сегодня отказать в обслуживании трем клиентам, которые "притворились, что не знают, и просто уселись". Для тех, кто пытается слишком горячо договориться о месте на террасе, не получив галочку о вакцинации, он нашел решение: "Я просто объясняю им, сколько стоит штраф, это их успокаивает".

(...) "Факт остается фактом: с такими мерами мы теряем немного времени, - сожалеет Селин, менеджер Café du Commerce, расположенного на одноименной площади в Нанте. "Сегодня утром некоторые даже не знали, что нужен пропуск. И помимо проверки, мы должны им объяснить про вторую инъекцию, задержку, все остальное... " Завтра, решено, "мы пойдем и купим еще один или два телефона, чтобы все это проверять без использования наших личных телефонов". А пока "мы снова организуемся и в очередной раз приспособимся... ".

(...) "В Лилле, в кафе LAbbaye нас подвели к официанту Патрику. "Руководство предоставило нам телефоны для сканирования санитарных пропусков, - говорит он. - Это дополнительная нагрузка, но это еще и гражданский долг. Если люди не будут вакцинироваться, мы никогда не выберемся из этого". Молодая пенсионерка Франсуаза Хаве приветствует нескольких клиентов, которые медленно приходят и усаживаются под крытой террасой, и успокаивает официантов. "Я прихожу каждое утро на кофе", - сказал та, кто 30 лет была хозяйкой кафе LAbbaye. - Первые несколько дней будет немного сложно, но примерно так было, когда мы перешли на евро или прекратили курить в помещении: это пройдет, как и все остальное".