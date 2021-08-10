Таджикистан обеспокоен возвращением талибов*

(...) "Только что завершились шестидневные совместные военные учения между Россией, Узбекистаном и Таджикистаном на территории последнего, прямо на северной границе с Афганистаном, которую российские силы все еще патрулировали до 2005 года с согласия Душанбе. В этих первых в своем роде учениях трех стран приняли участие около 2500 военных. Учения были направлены на улучшение координации между соседями Афганистана и бывшим государством-опекуном, чья крупнейшая иностранная военная база находится в Таджикистане. Москва хотела бы вернуть себе центральную роль в региональной безопасности, и даже снова контролировать протяженную (1300 км) и проницаемую таджикско-афганскую границу", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Москва "время от времени выдвигает на первый план насилие в Афганистане в качестве причины для возвращения на эту границу. Недавно Россия спешно отправила [военных] советников. Я думаю, что возврат к реальному российскому контролю над границей маловероятен, но, с другой стороны, учения на этой неделе предполагают, что мы увидим больше российской помощи в вопросах безопасности", считает Эдвард Лемон, профессор Техасского университета A&M и эксперт по проблемам безопасности в Центральной Азии.

"Бывшие социалистические республики опасаются не столько военного вторжения талибов*, сколько проникновения боевиков, стремящихся дестабилизировать авторитарные режимы, пришедшие на смену советской системе. Оппозиционные вооруженные группировки Узбекистана и Таджикистана в предыдущие десятилетия с переменным успехом находили убежище на афганской земле. (...) Некоторые группировки присоединились к движению "Талибан"* , - говорится в статье.

"Отсюда и нервозность в Душанбе. По информации Радио Свобода**, талибы*, которые уже контролируют большую часть границы с афганской стороны, направили для наблюдения за ней таджикских боевиков. Предполагается, что они принадлежат к группировке "Джамаат Ансаруллах" *, которая глубоко враждебна режиму Эмомали Рахмона", - пишет Le Temps.

(...) "Джамаат Ансаруллах"* могла попытаться проникнуть в Таджикистан. Еще неизвестно, каков реальный контроль со стороны руководства "Талибана"*, если эти группы попытаются двинуться на север", - указывает Эдвард Лемон, отметив, что "на данный момент талибы* выполнили свои обязательства". По мнению эксперта, в этой группировке всего "несколько сотен человек".

"Талибы* продолжают говорить соседним странам, Китаю и России, что они не намерены вмешиваться в их внутренние дела или укрывать террористические группы, планирующие атаки за рубежом. Но доверие отнюдь не воцарилось, особенно со стороны Таджикистана, у которого всегда были неспокойные отношения с движением "Талибан"*. Как по этническим причинам (около 5 млн таджиков живут на севере Афганистана и исторически враждебны талибам, в большинстве своем пуштунам), так и по политическим: авторитарный режим президента Эмомали Рахмона не потерпит никакой оппозиции, тем более в форме мусульманской религиозной партии", - комментирует автор статьи.

"Антонио Джустоцци, профессор Королевского колледжа Лондона и специалист по конфликтам, считает, что "Талибан"* фактически обусловливает свои действия по обеспечению безопасности признанием соседними странами легитимности своего стремления к власти. Даже если это произойдет, нет уверенности в том, что "Талибан"* сможет контролировать деятельность разрозненных исламистских группировок, присутствующих в Афганистане, поскольку некоторые из них (например, ИГИЛ*) по существу настроены к нему враждебно".

* - эта организация запрещена в РФ

** - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента