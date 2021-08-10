Принц Эндрю привлекается к судебной ответственности по делу Эпштейна

(...) "Она ни перед чем не остановится. Американка Вирджиния Джуффре в понедельник подала гражданский иск в федеральный суд Нью-Йорка против принца Эндрю, обвинив второго сына и третьего ребенка королевы Елизаветы II в многократном изнасиловании и сексуальных домогательствах, совершенных в 2001 году. Истице тогда было всего 17 лет. Вирджиния Джуффре, которой сегодня 38 лет, является одной из жертв американца Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления в 2008 году. Он был найден мертвым в своей камере в 2019 году, накануне второго судебного процесса, на этот раз за торговлю несовершеннолетними, в рамках которого ему грозило пожизненное заключение", - пишет корреспондент Liberation в Лондоне Нина Герино де Ламери.

"Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в молчании и страхе, и что мы можем восстановить нашу жизнь, высказавшись и требуя справедливости", - заявила женщина, ныне живущая в Австралии, через своих адвокатов американскому каналу ABC News.

(...) "Вирджиния Джуффре ранее уже выдвигала подобные обвинения во время судебного процесса против Министерства юстиции США в 2014 году, цель которого заключалась в том, чтобы оспорить мягкую сделку, заключенную с Джеффри Эпштейном в 2008 году. Но это первый случай, когда она напрямую нападает на герцога Йоркского. Согласно жалобе, первое принуждение к сексу имело место в лондонском доме подруги Эпштейна, Гилейн Максвелл. Второе - в нью-йоркском особняке финансиста-мультимиллионера. И третье - на частном острове секс-торговца в Карибском море. (...) "Двадцать лет назад богатство, власть, положение и связи принца Эндрю позволили ему жестоко обращаться с напуганным и уязвимым ребенком, и никто не мог защитить ее", - можно прочесть в судебном документе. Букингемский дворец категорически отверг эти обвинения", - говорится в статье.

(...) "В течение почти десяти лет власти США пристально наблюдали за принцем из-за его связи с Эпштейном, с которым он якобы познакомился в 1999 году. 61-летний принц Эндрю всегда отрицал обвинения, не отрекаясь от своей дружбы с педофилом. В провальном интервью 2019 года на BBC, в котором принц не выразил ни раскаяния, ни сочувствия к жертвам Джеффри Эпштейна, он сказал, что никогда не встречал эту "леди". "Я регулярно и часто говорил, что у нас никогда не было сексуальных контактов", - твердил он в разговоре с журналисткой. Когда в ноябре 2019 года было объявлено о судебном разбирательстве по делу Джеффри Эпштейна, его отношения с секс-торговцем бросили тень на королевскую семью, которая была вынуждена отстранить его от общественной жизни. Вскоре после этого герцог Йоркский ушел со своего почетного поста канцлера в британском Университета Хаддерсфилда и отказался от попечительства более чем в 230 благотворительных организаций", - резюмирует автор статьи.