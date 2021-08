10 августа 2021 г. Брэд Пламер и Генри Фаунтин | The New York Times Более жаркое будущее неизбежно, предупреждает ООН. Но насколько жаркое - зависит от нас "Государства так долго откладывали сокращение выбросов от ископаемого топлива, что они уже не cмогут остановить усиление глобального потепления в течение следующих 30 лет, хотя еще есть небольшое окно, чтобы предотвратить самое ужасное будущее, говорится в новом крупном научном докладе Организации Объединенных Наций. С XIX века люди уже нагрели планету примерно на 1,1 градуса по Цельсию или 2 градуса по Фаренгейту, в основном за счет сжигания угля, нефти и газа для получения энергии. И последствия можно ощутить по всему миру: только этим летом из-за мощной аномальной жары в США и Канаде погибли сотни людей, наводнения опустошили Германию и Китай, а в Сибири, Турции и Греции вышли из-под контроля лесные пожары", - пишет The New York Times. "Но это только начало, согласно докладу, опубликованному в понедельник Межправительственной группой экспертов по изменению климата - группой ученых, созванной ООН. Даже если страны начнут резко сокращать выбросы сегодня, общее глобальное потепление, вероятно, в течение следующих двух десятилетий вырастет примерно на 1,5 градуса по Цельсию - это более горячее будущее сейчас по сути гарантировано", - говорится в статье. "Ученые выяснили, что при потеплении на 1,5 градуса значительно возрастают и опасности. Почти 1 миллиард человек во всем мире может пострадать от более частых опасных для жизни периодов жары. Еще сотни миллионов будут страдать от нехватки воды из-за сильной засухи. Некоторые живые сегодня виды животных и растений исчезнут. Коралловые рифы, на которых ведется рыбоводство на больших участках земного шара, будут подвергаться более частому массовому вымиранию", - передает газета. "Мы можем ожидать значительного скачка экстремальных погодных условий в течение следующих 20 или 30 лет, - заявил Пирс Форстер, ученый-климатолог из Университета Лидса и один из сотен международных экспертов, которые внесли вклад в составление доклада. - К сожалению, ситуация может стать хуже, чем сегодня". "Однако не все потеряно, и человечество все еще может предотвратить нагревание планеты. Для этого потребуются скоординированные усилия стран по прекращению выбросов углекислого газа в атмосферу примерно к 2050 году, что означало бы быстрый отказ от ископаемого топлива, который начнется немедленно, а также потенциально удалит огромное количество углерода из воздуха. Если это произойдет, глобальное потепление, скорее всего, остановится и стабилизируется на уровне около 1,5 градуса по Цельсию, говорится в докладе". "Но если страны потерпят неудачу в этих усилиях, средняя мировая температура будет продолжать расти - потенциально превысив 2, 3 или даже 4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В докладе описывается, что каждый дополнительный градус потепления несет гораздо большие опасности, такие как еще более сильные наводнения и периоды жары, обострение засух и ускорение повышения уровня моря, которое может угрожать существованию некоторых островных государств. Чем горячее становится планета, тем выше риск пересечь опасные "точки невозврата", такие как необратимый коллапс огромных ледяных щитов в Гренландии и Западной Антарктиде", - отмечается в публикации. (...) "Этот доклад, одобренный правительствами 195 стран и основанный на более чем 14 тыс. исследований, представляет собой наиболее полное на сегодняшний день резюме физической науки об изменении климата. Он будет в фокусе внимания, когда дипломаты соберутся в ноябре на саммите ООН в Глазго, чтобы обсудить, как активизировать усилия по сокращению выбросов". (...) "Новый доклад не оставляет сомнений в том, что за глобальное потепление ответственны люди, и делается вывод о том, что по существу весь рост средних мировых температур с XIX века был вызван сжиганием ископаемого топлива, вырубкой лесов и загрязнением атмосферы парниковыми газами, такими как углекислый газ и метан, улавливающий тепло, - говорится в статье. - В докладе говорится, что изменения климата на сегодняшний день не имеют аналогов в истории человечества. Вполне вероятно, что последнее десятилетие является самым жарким на планете за 125 тыс. лет. Мировые ледники тают и отступают со скоростью, "беспрецедентной как минимум за последние 2000 лет". Уровни углекислого газа в атмосфере не были такими высокими по крайней мере 2 млн лет". "За последнее столетие уровень океана поднялся в среднем на 8 дюймов, а темпы повышения удвоились с 2006 года. С 1950 года температуры в периоды сильной жары значительно повысились и длятся дольше в большей части мира. Ситуации с лесными пожарами ухудшились на больших территориях земного шара. Частота всплесков сильной жары в океане, которые могут убить рыбу, морских птиц и коралловые рифы - с 1980-х годов увеличилась вдвое", - передает издание. "В последние годы ученым также удалось установить четкую связь между глобальным потеплением и конкретными суровыми погодными явлениями. В докладе говорится, что многие из новых смертоносных экстремальных температур в мире (...) "были бы крайне маловероятными без человеческого влияния на климатическую систему". Выбросы парниковых газов заметно усугубляют некоторые засухи, ливни и наводнения. Тропические циклоны, вероятно, стали более интенсивными за последние 40 лет, и этот сдвиг нельзя объяснить только естественной изменчивостью, говорится в докладе. Также отмечается, что по мере роста глобальных температур будут усиливаться и опасности. Рассмотрим опасный период жаркой погоды, который в прошлом в данном регионе случался бы только один раз каждые 50 лет. Сегодня подобные периоды могут ожидаться в среднем каждые 10 лет. При глобальном потеплении на 1,5 градуса по Цельсию эти волны тепла будут приходить каждые 5 лет и будут значительно мощнее. При потеплении на 4 градуса они будут происходить почти ежегодно", - констатирует The New York Times. "Или возьмем повышение уровня моря. Прогнозируется, что при потеплении на 1,5 градуса уровень океана повысится еще на 1-2 фута в этом столетии, регулярно затопляя многие прибрежные города наводнениями, которые в прошлом происходили бы только раз в столетие. Но если температура будет продолжать расти, говорится в докладе, существует риск того, что обширные ледяные щиты в Антарктиде и Гренландии могут непредсказуемо дестабилизироваться, что в худшем случае может привести к повышению уровня моря еще на 3 фута в этом столетии. Возможны и другие непредсказуемые изменения. Например, важнейшая система океанической циркуляции в Атлантическом океане, которая помогает стабилизировать климат в Европе, в настоящий момент начинает замедляться. (...)". "По оценкам экспертов, нынешняя политика, проводимая правительствами стран мира, приведет к потеплению в мире примерно на 3 градуса по Цельсию к концу века. Это усиливает давление на страны с тем, чтобы взять на себя более амбициозные обязательства, выходящие за рамки того, на что они согласились в рамках международного климатического соглашения, заключенного в Париже в 2015 году", - пишет газета. (...) Издание указывает на вывод ученых о том, что Земля, вероятно, будет нагреваться на 2,5-4 градуса Цельсия при каждом удвоении количества углекислого газа в атмосфере. (...) Источник: The New York Times