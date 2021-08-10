Бывший советский диссидент Сергей Ковалев десятилетиями боролся за свободу - и умер в разгар новой волны репрессий

"Правозащитник Сергей Ковалев сидел в советских лагерях и тюрьмах за свои убеждения. В Советском Союзе и после 1991 года он, будучи политиком, непоколебимо боролся в России за свободу, против ненависти и войны. Его наследие актуально как никогда", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"До глубокой старости он стоял на мероприятиях, немного ссутулившись, с внимательным взглядом, готовый спорить, неподкупный, несгибаемый и совершенно непритязательный: Сергей Адамович Ковалев, бывший советский диссидент, правозащитник, боровшийся за свободу и права человека в разных эпохах", - отмечает журналист Маркус Акерет.

"С большим рвением и непреклонно Ковалев критиковал руководство России. Он смирился с тем, что за это его оскорбляли. Если бы он поступал иначе, сказал он однажды в интервью, это заставило бы его сомневаться в себе и своем поведении. Какую бы опасность он ни видел для России и мира в политике президента Владимира Путина, он не исключал ответственности за такое развитие событий своего окружения - интеллектуальной элиты. Аннексия Крыма и вмешательство России в дела Донбасса были для него такими же злодеяниями, как и войны на Северном Кавказе. Он решительно осуждал изоляцию от Запада и все большее ущемление свобод российских граждан", - говорится в статье.

"Он родился в 1930 году на севере Украины в семье железнодорожника, вырос под Москвой, изучал биологию в Московском государственном университете и работал в науке. Однако судебные процессы над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем в 1966 году заставили его, как и многих других интеллектуалов его поколения, поднять свой голос. В знак протеста против этого политического суда он принял участие в написании открытого письма к государственной власти. Вторжение советских войск в Прагу в 1968 году окончательно сделало его диссидентом и активистом движения за гражданские права".

"Ковалев основал Инициативную группу по защите прав человека в Советском Союзе и стал редактором легендарной "Хроники текущих событий". Это был бюллетень, распространявшийся через самиздат, то есть подпольно, и посвященный событиям, выходившим за рамки официальных новостей - с информацией о тюрьмах, заключенных и ссыльных, о государственных репрессиях и запрещенных публикациях. В конце 1974 года его оппозиционная деятельность стала для него злым роком. В Вильнюсе, столице тогдашней Литовской Советской Республики, над ним устроили суд - вдали от иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве".

"Помимо прочего, он был приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки за "антисоветскую пропаганду". (...) Только в конце 1987 года, во времена перестройки и гласности при Михаиле Горбачеве, ему разрешили вернуться в Москву. Он без колебаний продолжил защищать права людей и память о репрессиях. Он также был соучредителем и сопредседателем организации "Мемориал"*, - пишет издание.

"Его товарищ Андрей Сахаров побудил его сделать политическую карьеру. Более десяти лет Ковалев был главным защитником прав и свобод человека в российском парламенте. Он был одним из авторов конституции 1993 года и первым полномочным представителем президента по правам человека в 1994/95 годах. Однако его государственная деятельность длилась недолго, поскольку он открыто выступал против войны в Чечне. Подвергая свою жизнь опасности, он находился в Грозном и предложил себя в качестве заложника во время нападения на больницу в Буденновске в 1996 году. Сегодня невозможно представить, что такой человек, как он, мог какое-то время находиться на государственной службе", - отмечает NZZ.

"Путь сопротивления и, следовательно, внутренней свободы, которым следовал Сергей Ковалев, в наши дни поразительно актуален в России, как никогда ранее за почти тридцать лет, прошедших с момента распада Советского Союза. В 1991 году время советских диссидентов, казалось, к счастью, закончилось. Но это слово снова преследует нас сейчас, когда достижения либерального пробуждения разрушаются и уничтожаются все более быстрыми темпами. Смелость говорить и действовать в отношении того, что непопулярно и вызывает сопротивление, - вот наследие Ковалева для нового поколения борцов против несправедливости, несвободы и произвола", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

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