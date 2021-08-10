Опрос, проведенный в Израиле, показал, что реакция на третью дозу вакцины аналогична реакции после второй прививки

"В Израиле сотни тысяч людей в третий раз проходят вакцинацию против Covid-19. Небольшое исследование показало, что третья доза вакцины обычно переносится так же хорошо, как и вторая", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"В Израиле уже почти две недели пожилые люди могут сделать третью прививку против Covid-19. Есть надежда, что так называемая бустерная вакцинация сможет обновить защиту от инфекции в этой возрастной группе и замедлить распространение высокозаразного "дельта"-варианта коронавируса. Однако пока данные о реакции на третью прививку не собирались системно".

"Крупнейший израильский поставщик медицинских услуг, компания Clalit, организовал опрос по данной теме. По информации компании, третью прививку сделали уже более 240 тыс. человек, около 4,5 тыс. из них приняли участие в опросе. Все они прошли ревакцинацию в период с 30 июля по 1 августа", - говорится в статье.

"Объем данных, полученных в результате анализа, все еще слишком мал, чтобы дать окончательное представление о реакции на прививку, но он дает первые зацепки: 88% участников опроса сообщили, что в дни после третьей прививки они чувствовали себя "так же или лучше", чем после второй прививки", - передает Der Spiegel.

"31% респондентов сообщили о заметных реакциях на прививку, наиболее распространенной из которых была боль в месте инъекции. Около 0,4% респондентов, сделавших третью прививку, заявили, что испытывали трудности с дыханием. Каждый сотый сказал, что из-за одного или нескольких побочных эффектов он обращался к врачу ".

"Ран Балисер, один из ведущих представителей компании Clalit, сказал, что полученные результаты позволяют провести первоначальное сравнение побочных эффектов при второй и третьей прививке. "Было показано, что в большинстве случаев при бустерной вакцинации они аналогичны или менее выражены", - сказал он".

"Таким образом, опрос подкрепляет предположение о том, что польза от третьей прививки перевешивает потенциальный риск в изучаемой возрастной группе: "Хотя у нас еще нет долгосрочных исследований эффективности и безопасности третьей дозы, для управления рисками любого человека в возрасте от 60 лет, эти результаты продолжают указывать на пользу вакцинации сейчас", - сказал Балисер. Тем не менее, по его словам, необходимо продолжать соблюдать осторожность и избегать пребывания в закрытых помещениях со скоплением людей".

"В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не использовать третью дозу вакцины по крайней мере до конца сентября. По ее мнению, для борьбы с пандемией крайне важно, чтобы первую и вторую прививки получили люди, подверженные наибольшему риску".

"По мнению критиков, масштабное применение третьей дозы вакцины на данном этапе не только несправедливо, но и мешает борьбе с пандемией. Пока значительная часть населения планеты не будет защищена от вируса, он будет продолжать распространяться и мутировать. В худшем случае могут появиться новые варианты, против которых известные вакцины будут эффективны лишь в малой степени", - передает Der Spiegel.