На границе с диктатурой

"Одна из литовских деревень буквально окружена Белоруссией. Это никогда не было проблемой - до тех пор, пока Александр Лукашенко не начал переправлять сюда беженцев из ЕС", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung о деревне Девянишкес, оказавшейся "в центре большой провокации".

"(...) Александр Лукашенко, диктатор из соседней страны, уже несколько недель доставляет проблемы жителям Девянишкеса. Литовская деревня с населением около 600 человек находится прямо на границе с Белоруссией. Хуже того, она практически окружена Белоруссией. За исключением северо-запада, где одна-единственная дорога ведет через своеобразный перешеек в остальную Литву. 70-летний Ян Ровбут, бывший учитель математики и физики, живет здесь, на территории Европейского Союза (...). И все же он и другие жители деревни находятся в окружении и под влиянием соседнего диктаторского государства", - повествует журналист Франк Нингуйзен.

"В Литве эту территорию называют "аппендиксом Девянишкес" - эта маленькая территория, как крошечный отросток, примыкает к стране. Легенда гласит, что советский диктатор Иосиф Сталин при проведении границы склонился над картой, положил свою трубку у Девянишкеса, и никто не посмел обратить на это его внимание. В результате линию границы обвели вокруг трубки", - говорится в статье.

"Линия границы, которая в советское время не была границей и которую Ровбут мог легко пересечь в любое время, стала разделительной линией, с тех пор как Литва вступила в ЕС. После того как Лукашенко закрыл границу, Ровбут может общаться со своей двоюродной сестрой, которая живет на белорусской стороне, в городе Лида в 40 километрах, только по видеосвязи. Открыто? Ровбут смеется. "Конечно, мы боимся, что службы безопасности прослушивают". А теперь еще и этот миграционный кризис".

"Несколько недель назад в Девянишкесе была проведена первая крупная поисковая операция. Местные жители никогда не видели здесь ничего подобного. Вертолет кружил в ночи, беспилотники парили над лесным массивом, собаки вынюхивали следы. Только за одну ночь в июне литовские власти задержали здесь 45 человек, мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Жители Литвы, в том числе и деревни Девянишкес, знают, что беженцы прибывают на Лампедузу, на греческий остров Лесбос, куда-то в Турцию, даже в Испанию, и что при разговоре о мигрантах неизбежно всплывает и Германия. Но Литва раньше не имела к этому никакого отношения. Теперь все поменялось", - говорится в статье.

"В последние недели мигранты из Ирака и других стран Ближнего Востока и Африки неоднократно пересекали "зеленую" границу между Белоруссией и Литвой. За прошлый год их было в общей сложности 82 человека, а только с начала этого года прибыло уже более 4 тыс. И если предупреждения из Литвы верны, то вскоре границу, возможно, будут нелегально пересекать 10 тыс. беженцев в неделю. Правительство в Вильнюсе обвиняет режим в Минске в преднамеренной переправке беженцев в Белоруссию и далее через литовскую границу на самолетах авиакомпаний Iraqi Airways и Fly Baghdad. Это циничная силовая игра. Белорусский диктатор Лукашенко, нелегально переправляя беженцев, пытается играть на нервах Литвы и, соответственно, Евросоюза", - отмечает Süddeutsche.

"В пятницу авиакомпания Iraqi Airways объявила о приостановке полетов в Минск на неделю; видимо, давление ЕС на Багдад стало слишком сильным. Литовское правительство подозревает, что теперь Лукашенко ведет переговоры с Марокко и Пакистаном о маршрутах переправки беженцев".

"Правительство Литвы говорит о "гибридной войне", которую Лукашенко ведет против балтийской страны потому, что она активнее других стран добивается введения санкций против Белоруссии со стороны ЕС", - говорится в статье.

"О беженцах Ровбут говорит: "Лукашенко ведет игру. Но эти люди хотят жить нормально. Им нужно помочь". Но при этом он, почти мимоходом, спрашивает: "А кого среди них больше - мусульман или христиан? Мы здесь в основном католики". И: "Многие люди здесь теперь боятся ходить в лес за грибами".

"Прямо напротив маленького белого домика Яна Ровбута (...) стоит школа Девянишкеса. (...) Сразу за ней находятся два пустых здания. (...) Литовское правительство хочет разместить там 500 мигрантов. С тех пор как об этом стало известно, в деревне забеспокоились".

"Несколько местных жителей уже ездили пару раз в Вильнюс для участия в демонстрациях перед зданием министерства внутренних дел. Ровбута там не было. "Я думаю, этих людей нужно впустить, - говорит он. - Раньше я жил в Сибири в мусульманской деревне, с татарами. Я не испытал ничего плохого". Ровбут указывает на деревенскую улицу, где расположились критики. (...) Там, между стволами берез, они развесили транспаранты. "Вместе мы сильны", - написано на них. И: "Почему литовская граница не охраняется?".

(...)

"Мигранты ведь опасны. У них другой менталитет", - говорит Андре Кондрацки, один из протестующих. (...) Об этом менталитете он знает лишь понаслышке; у него еще не было личного опыта общения с беженцами. Но он ругает литовское правительство за то, что оно говорит о 500 мигрантах в Девянишкесе, а на самом деле хочет разместить здесь 1,5 тыс. человек. "Мы ему не верим, - говорит Кондрацки. - И нас не слышат". Обычная смесь страхов, предрассудков и незнания быстро распространилась в Девянишкесе", - констатирует автор статьи.

"Напряжение ощущается повсюду. Напряжение литовского правительства, которое во время европейского миграционного кризиса последних лет приняло очень мало людей, а теперь нуждается в солидарности других. И напряжение жителей Девянишкеса. Чтобы немного успокоить их, неделю назад в Девянишкес приезжал даже президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал несколько общих фраз, например, о том, что это проблема не только правительства и некоторых приграничных районов, но и всей Литвы. Впрочем, хотя бы относительно причины дилеммы, наблюдается единство: "Все это понимают, - говорит Кондрацки, - Лукашенко ведет войну против Литвы и против Европейского Союза".

"Лукашенко специально заманивает их сюда, - говорит он, - их привозят на границу в автобусах, а потом говорят, в каком направлении идти".

"Протяженность границы между Литвой и Белоруссией составляет 680 километров. (...) Сейчас ее укрепляют, с помощью персонала из ЕС и камер. Ян Ровбут еще помнит те времена, когда поездка в Лиду в Белоруссии почти ничем не отличалась от поездки в Вильнюс. "Это была одна страна, - говорит он, - Советский Союз. Даже после обретения независимости обоими государствами 30 лет назад здесь стояло всего несколько пограничников. Даже когда Литва вступила в ЕС, в Девянишкесе продолжали заниматься контрабандой, в которой, как говорят, участвовали некоторые жители деревни. Сигареты, водку и продукты питания - все это можно дешево купить на белорусской стороне. "Теперь из-за закрытия границы все это остановят, сто процентов", - говорит Ровбут. Таково небольшое последствие большой пробы сил", - пишет Süddeutsche Zeitung.