10 августа 2021 г. Бретт Форрест | The Wall Street Journal Новый российский реактивный истребитель нацелен на конкуренцию с США в воздухе - и на геополитической карте "На главной российской выставке военной авиации в июле президент России Владимир Путин осмотрел прототип реактивного самолета, который предназначен не только для борьбы с истребителями противника. Легкий самолет-невидимка также призван вызвать геополитическую головную боль у США", - пишет The Wall Street Journal. "ЛТС Checkmate станет вторым в мире одномоторным истребителем, который будет включать в себя самые совершенные систему уклонения от радаров и систему управления. Единственный другой самолет в этой категории, F-35, произведенный корпорацией Lockheed Martin, является самым передовым самолетом в арсенале США, - говорится в статье. - F-35 пользуется спросом на международном уровне, обеспечивая Вашингтону жизнеспособный оборонный экспорт, который также содействует безопасности и помогает продвигать дипломатические цели США. (...)". "Российские чиновники заявили, что хотели бы продать Checkmate Объединенным Арабским Эмиратам, Аргентине, Индии и Вьетнаму - странам, имеющим связи с США в сфере безопасности - хотя ни одна из стран еще не согласилась на сделку", - сообщает газета. "По словам аналитиков в сфере обороны, Checkmate, как следует из названия (checkmate переводится с англ. как "шах и мат" - Прим. ред.), стремится оспорить стратегические рычаги влияния США", - отмечается в статье. "Российские чиновники охарактеризовали самолет как коммерческий проект. Нет необходимости искать геополитическую повестку дня за нашим новым легким тактическим истребителем, отметил Сергей Чемезов, генеральный директор Ростеха, главного оборонного конгломерата России, в заявлении The Wall Street Journal. Фактическая причина намного проще: на современном военном рынке существует высокий естественный спрос на самолеты этого класса. По словам Чемезова, Checkmate представляет собой надежное решение для стран, которые не могут позволить себе заплатить за F-35 до 120 млн долларов. По оценкам Ростеха, единица Checkmate будет продаваться за 30 млн долларов; некоторые оборонные аналитики говорят, что цена на самом деле будет выше". (...) "По словам Ростеха, до первого полета самолету осталось два года, и, по словам оборонных аналитиков, для запуска в производство требуется финансирование клиентов. Российское государство, включая его вооруженные силы, не предоставило финансирования, которое позволило бы проекту продвинуться вперед". "Lockheed Martin преуменьшает потенциальную коммерческую угрозу. "Мы по-прежнему уверены, что F-35 продолжит служить основой союзных военно-воздушных сил, и в настоящее время международным партнерам доставлено более 200 F-35", - заявил представитель корпорации. (...) "По словам авиационных аналитиков, российские инженеры на протяжении десятилетий разрабатывали модели современных одномоторных истребителей, которые, как правило, дешевле и труднее обнаружить, чем самолеты с двумя двигателями. На конференции по оборонным вопросам в Абу-Даби в 2017 году Чемезов объявил о партнерстве с ОАЭ в разработке однодвигательного легкого боевого истребителя на базе российского двухмоторного МиГ-29. Чиновники Ростеха не пояснили, стал ли этот самолет впоследствии Checkmate или представляет собой другой проект. Чиновники ОАЭ отказались отвечать на вопросы о проекте", - отмечается в публикации. "США и ОАЭ установили тесные связи из-за общих угроз, особенно исходящих из Ирана. Но ОАЭ, стремясь модернизировать свой воздушный флот, в последние годы были разочарованы тем, что не могли закупить F-35. США не продали им самолеты, чтобы позволить Израилю поддерживать региональное превосходство в воздухе, сообщили бывшие американские чиновники. Когда Вашингтон узнал о предполагаемом совместном предприятии России и ОАЭ, американские официальные лица возобновили переговоры о F-35 с ОАЭ, охладив российский проект, сообщили эти чиновники. Администрация бывшего президента Дональда Трампа объединила вопрос о продажах F-35 с переговорами, которые привели к прошлогодним соглашениям между ОАЭ и другими арабскими государствами по нормализации отношений с Израилем. В ноябре США одобрили продажу F-35 ОАЭ", - напоминает газета. (...) "Дополнительные вопросы по поводу продажи возникли в связи с расширением оборонных отношений ОАЭ с Китаем, что может поставить под угрозу передачу F-35 и сделать Checkmate жизнеспособной заменой", - считает издание. (...) "В июле Ростех представил прототип Checkmate на проходящем раз в два года авиасалоне МАКС в Подмосковье. Двигатель, предназначенный для Checkmate, проходит летные испытания на других самолетах, а авионика и радиолокационные системы требуют доработки, говорит Рубен Джонсон, аналитик аэрокосмических и оборонных технологий из Киева. "У них нет иностранного покупателя, готового заплатить, чтобы помочь им завершить самолет", - сказал Джонсон. (...) "Россия также воспользовалась разочарованием некоторых союзников США по поводу оборонного экспорта. В последние годы Россия продала крупную систему ПВО Турции и реактивные истребители Египту, что привело к санкциям США или угрозам санкций и обострению отношений США с обеими странами. ОАЭ может столкнуться с аналогичным риском, если будет стремиться к получению Checkmate даже при попытке завершить закупку F-35, заявили бывшие высокопоставленные официальные лица США", - говорится в статье. "Кто-то в Вашингтоне должен будет сказать этим людям, что они не могут иметь и то, и другое, - сказал Дэвид Шенкер, который был помощником госсекретаря при Трампе, а сейчас работает научным сотрудником Вашингтонского института ближневосточной политики. - Я думаю, что совместная разработка может стать препятствием для сделки". (...) Источник: The Wall Street Journal