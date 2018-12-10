Эти вещи каждодневного использования влияют на размер пениса

Это звучит как плохая шутка, однако ученые Падуанского университета установили, что определенные химикаты влияют на длину и толщину пениса, а также на развитие яичек, сообщает австрийское издание Kurier. Пенис мужчин, подвергшихся воздействию химических веществ, оказался на 1,25 см короче пениса других испытуемых.

Всего, передает издание, в исследовании приняли участие 383 молодых мужчины, средний возраст которых составил 18 лет. 212 участников были родом из Венето, региона на севере Италии, где питьевая вода особенно сильно загрязнена перфторированными и полифторированными веществами.

"До 2013 года они использовались для производства тефлона для сковородок, также их часто используют для покрытия кофейных кружек, в производстве верхней одежды, чистящих средств и косметики", - говорится в статье.

"У мужчин, которые подвергались воздействию данных веществ, не только был меньше размер пениса и яичек, но и наблюдались значительные отклонения в качестве спермы", - сообщает издание.