Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
11 декабря 2018 г.
10 декабря 2018 г.

Корреспондент | Kurier

Эти вещи каждодневного использования влияют на размер пениса

Это звучит как плохая шутка, однако ученые Падуанского университета установили, что определенные химикаты влияют на длину и толщину пениса, а также на развитие яичек, сообщает австрийское издание Kurier. Пенис мужчин, подвергшихся воздействию химических веществ, оказался на 1,25 см короче пениса других испытуемых.

Всего, передает издание, в исследовании приняли участие 383 молодых мужчины, средний возраст которых составил 18 лет. 212 участников были родом из Венето, региона на севере Италии, где питьевая вода особенно сильно загрязнена перфторированными и полифторированными веществами.

"До 2013 года они использовались для производства тефлона для сковородок, также их часто используют для покрытия кофейных кружек, в производстве верхней одежды, чистящих средств и косметики", - говорится в статье.

"У мужчин, которые подвергались воздействию данных веществ, не только был меньше размер пениса и яичек, но и наблюдались значительные отклонения в качестве спермы", - сообщает издание.

Источник: Kurier


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               