Владимир Путин перед лицом износа власти

"Российский президент мечтает о косметической реформе системы, чтобы вдохнуть новую силу в свою партию "Единая Россия", - пишет Le Figaro.

"В 2011 году Алексей Навальный дал "Единой России" прозвище "партия жуликов и воров", с таким лозунгом он выдвинулся как вождь больших организованных уличных митингов против Владимира Путина. Семь лет спустя звездный оппозиционер запустил новый призыв - "Голосуйте за любую партию, кроме Единой России" - предназначенный "сломить политическую монополию", осуществляемую господствующей в Госдуме партией Владимира Путина, но при этом кристаллизующей всеобщее недовольство", - указывает журналист издания Пьер Авриль.

В пятницу глава Кремля пришел на ежегодный съезд - в попытке вдохнуть новую жизнь в партию, два представителя которой потерпели мучительное поражение на двух региональных выборах губернаторов, говорится в публикации.

"Опросы общественного мнения свидетельствуют, что люди по всей стране разочарованы, устали и ждут худшего, постепенно становясь все более нечувствительными к антизападной риторике, скрепляющей внешнюю политику", - отмечает автор статьи.

"Сам Владимир Путин набирает лишь 35% голосов тех, кто проявляет к нему "доверие", хотя 62% россиян (по сравнению с 82% год назад) продолжают одобрять его действия", - пишет издание.

В таком контексте "его недавняя попытка напомнить о том, что Россия является жертвой украинской атаки в Керченском проливе, рискует не сработать", - считает эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

"В Кремле широко поддерживается такая идея о реформировании верхушки и косметической реформе системы, когда на бумаге господствующая партия противостоит конкурирующим партиям, но, в конечном счете, эти движения служат для защиты лидерства Владимира Путина", - пишет издание.

"Коммунистическая партия - единственная, не созданная Кремлем, и они никогда не смогут нас выгнать", - предупреждает один из ее руководителей Валерий Рашкин, в то время как после недавних электоральных успехов коммунистов его партия остается под прицелом президентской администрации.

"Все это время, вне зала заседаний, встает вопрос о судьбе Владимира Путина, так как никто не думает, что он уйдет из власти после окончания своего четвертого и последнего мандата в 2024 году. Примером для Кремля может послужить Китай", - указывает журналист, добавляя:

"На президентскую администрацию сильное влияние оказали конституционные изменения, недавно принятые в коммунистической республике, которые уничтожили ограничения для президентских мандатов и открыли путь к пожизненному президентству Си Цзиньпина. Фигура Дэн Сяопина, долгое время считавшегося верховным правителем страны, несмотря на то, что он отошел от дел, также широко обсуждается в Москве".