10 декабря 2018 г. Эндрю Креймер | The New York Times Табу сломано: на телевидении выступает женщина, про которую говорят, что она дочь Путина "Просуществовавшее практически 20 лет табу на освещение в российских новостных СМИ личной жизни президента Владимира Путина сломано - хотя и совсем чуть-чуть - после трансляции на государственном телевидении интервью с женщиной, которую ранее называли его дочерью", - пишет The New York Times. "Это интервью заставило сделать предположения о некотором смягчении стального образа Путина, а также о перспективе того, что две его взрослые дочери могут постепенно войти в публичную жизнь", - отмечает издание. "В России нет давней традиции публичности первой семьи, и советские и пост-советские лидеры вели себя по-разному. Путин, бывший шпион, в основном, держал своих дочерей вне поля зрения, - напоминает журналист газеты Эндрю Креймер. - Временами он говорил о своих дочерях с нежностью, а в прошлом году сообщил, что стал дедом. Однако в течение своего срока правления Путин настаивал на том, что его семейная жизнь должна оставаться частной - даже на фоне того, как гостелевидение щедро освещало его свободное время, которое он проводит в одиночестве на сибирской природе, в пеших походах или верхом на лошади, иногда без рубахи". Газета напоминает, что в интервью женщину по имени Катерина Тихонова расспрашивают о ее работе в качестве директора научного института, а в передаче рассказывалось о группе ученых, разрабатывающих устройства, считывающих мозговые импульсы. "Появление Тихоновой на государственном телевидении вызывает предположения о потенциальной публичной роли для президентской семьи, а это непростая тема в российской политической культуре с советских времен, заметила в телефонном интервью Нина Хрущева, профессор международных дел в Университете Новой Школы в Нью-Йорке и правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущева. Очевидный сдвиг в настоящий момент, на фоне опустившихся в опросах общественного мнения рейтингов Путина - это "способ показать, что его семья участвует в строительстве России, и что в Кремле сидит не только Путин", указала Хрущева. "Это должно было показать, что его девочка, его семья, накладывает отпечаток на будущее, на науку, на будущее России". Выступление Тихоновой по телевидению, отметила Хрущева, демонстрирует россиянам, что "для нас работает еще один представитель Путиных". Источник: The New York Times