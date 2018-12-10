Как сегодня живут люди в Мариуполе?

"Жители отрезанного от моря портового города готовятся к войне", - пишет посетивший Мариуполь журналист немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш.

"Порт Мариуполя, благодаря которому город вырос, и без которого у него не было бы ни сталелитейных заводов, ни полумиллиона жителей, почти пуст, - отмечает журналист. - После строительства Россией моста через Керченский пролив (...) большие корабли сюда больше не проходят. А после того как россияне в конце ноября открыли огонь по украинским патрульным катерам, следовавшим в Мариуполь, стало ясно, что они в любой момент могут полностью отрезать город от моря".

"В коридоре мариупольского военкомата уже почти две недели горит красная табличка с надписью "Тревога". Поэтому подполковник Владимир Левандовский спит теперь не дома, а на месте службы, - повествует Эш. - Каждое утро немолодые мужчины ждут за дверью, чтобы пройти проверку на годность для зачисления в запас армии. Левандовский называет ситуацию "стабильно напряженной". Уклонистов среди военнослужащих запаса пока не было, довольно говорит он. Ведь Мариуполь, по его словам, "знаменит патриотизмом своих жителей". Весной 2014 года пророссийские боевики пытались взять город под свой контроль, однако Мариуполь остался частью Украины.

"Левандовский родом из Киева, в 2014 году он служил в Крыму и стал невольным свидетелем того, как был потерян полуостров. С тех пор правительство Украины усвоило, что реагировать лучше слишком рано, чем слишком поздно, и лучше слишком громко, чем слишком тихо", - передает издание.

"После того, как путинские люди открыли в мае мост через Керченский пролив, все суда, следующие в Мариуполь или в соседний порт Бердянска, систематически контролируются российской береговой охраной, подведомственной ФСБ. Каждый день в ожидании пропуска стоит тысячи долларов", - подчеркивает журналист.

"Это настоящая блокада", - говорит Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины. "Путин, утверждает Омелян, хочет напасть на Мариуполь, а затем и на Киев, Будапешт, Берлин и Париж. Поэтому Украина, по словам министра, защищает здесь европейскую цивилизацию от восточного варварства", - говорится в статье.

Когда Россия начала систематически останавливать и досматривать украинские корабли, одной из первых забила тревогу Мария Подыбайло, преподаватель Мариупольского государственного университета. "Она говорит, что досматривали не только груз, но и экипаж: "Украинским матросам даже приходилось раздеваться. ФСБ хотела посмотреть, нет ли у них националистических татуировок".

Сегодня в порту Мариуполя стоят два патрульных катера и устаревшее спасательное судно "Донбасс", переведенные сюда украинским флотом.

"Конечно, у этих трех кораблей нет шансов против ВМС России, но Украина хочет создать в Азовском море "москитный флот", с небольшими маневренными сторожевыми кораблями, - отмечает Эш. - В конце концов, говорит Левандовский, Азовское море неглубокое, а украинские катера в отличие от больших военных кораблей России могут передвигаться в "любой луже". Именно поэтому, по его словам, в ноябре Путин воспрепятствовал перемещению других судов".

"Официально Москва оправдывается тем, что украинские катера не дождались разрешения на проход и что якобы существуют опасения по поводу возможных атак украинцев на Крымский мост. "Но я вообще не вижу смысла в том, чтобы подрывать этот мост, - шутит Левандовский. - Может быть, он нам еще понадобится, когда Россия снова оставит Крым".