Разве эти глаза могут врать?

"Каждый из нас привирает каждый день. Маленькая и большая ложь облегчают нам жизнь. Так же обстоят дела и у животных. Ученые снова и снова сообщают о новых наблюдениях по этой теме, и многие из них заставляют улыбнуться", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger .

В 1980-е годы этологи Ричард Бирн и Эндрю Уайтен из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии собирали истории о "врущих" животных, и героями большинства из них были обезьяны.

"Например, один шимпанзе, которому накостылял сородич, каждый раз, когда встречал своего обидчика, начинал сильно хромать, как грубо сыгравший футболист, чтобы показать, насколько сильно все еще болит его нога. Стоило агрессору исчезнуть из виду, как "раненная" обезьяна начинала весело скакать, - рассказывает газета. - Другой шимпанзе испачкал вольер испражнениями, и на языке жестов, которому он обучился, сообщил сотруднику зоопарка, что напакостил не он, а один из смотрителей".

"По мнению Бирна и Уайтена, обезьяны способны осознанно делать подобные трюки. У других животных, предполагают ученые, вранье является скорее случайностью, чем продуманным действием. Ведь для лжи необходимо самосознание: способность поставить себя на место другого и представить, как он отреагирует на определенное поведение, - поясняет автор публикации. - Поэтому даже люди способны врать, только начиная примерно с 4-х лет".

"Обманывают ли животные сознательно или неосознанно - по сути не неважно, -указывает газета, - ведь наблюдаемые сцены увлекательны и к тому же забавны".

Так, траурный дронго, птица, обитающая в пустыне Калахари в Южной Африке, обычно предупреждает своих соседей-сурикатов о приближении врага. "Однако иногда птица так голодна, а найденная сурикатами пища так соблазнительна, что дронго своим криком поднимает тревогу, даже когда врага нет и в помине. Сурикаты мигом прячутся в норках, а птица хватает их пищу", - пишет Tages-Anzeiger. Если же сурикаты больше не реагируют на ложную тревогу, хитрая птица просто имитирует предостерегающие крики других птиц или даже самих сурикатов - и обман снова работает.

Похожим приемом пользуются и петухи, но для них речь идет о размножении. Петух привлекает куриц ложным сигналом о найденной пище и, пользуясь случаем, оплодотворяет сбитых с толку несушек. "Питание и размножение - вот две главные причины, которые заставляют животных врать. Так они пытаются обеспечить себе преимущество", - отмечает корреспондент газеты Ханс-Мартин Бюрки-Шпихер.

Однако иногда, пишет издание, в присутствии более крупных и сильных сородичей самцам лучше не показывать свою половую принадлежность - порой лучше притвориться самкой. Так, каракатицы семейства Sepia plangon, обитающие в Австралии, способны менять окраску по необходимости: если самец окажется между самкой и другим самцом, то одну сторону своего тела, обращенную к "даме", он окрашивает в цвет, характерный для самцов, а другую, обращенную к "сопернику", в цвет, характерный для самок.

Также обман помогает животным и спасти собственную жизнь. "Опоссум в случае опасности притворяется мертвым. Он ложится на бок и минутами лежит неподвижно, глядя стеклянными глазами в пустоту, пока опасность не исчезнет. При этом, как показала проведенная в лаборатории электроэнцефалография мозга животного, зверек вовсе не находится в шоковом состоянии, а мошенничает абсолютно осознанно", - говорится в статье.

Морочат друг другу голову и панды. "Самцы, как собаки, метят свою территорию мочой. При этом чем выше сделанная метка, тем большее впечатление произведет она на самку. Поэтому некоторые панды немного помогают себе и мочатся на дерево, стоя на передних лапах. Ведь тот, кто смог поставить свою метку на такой высоте, - определенно крупный парень. А рост, настоящий или воображаемый, играет свою роль и в мире животных", - пишет Tages-Anzeiger.