Символ бесстрашной прямоты

"На протяжении десятилетий правозащитница Людмила Алексеева принадлежала к маленькой группе честных людей России", - пишет немецкая газета Tageszeitung . В субботу "гранд-дама российского правозащитного движения" умерла в возрасте 91 года.

"В стране и за границей она считалась символом российской прямоты. Ее бесстрашие бросало вызов безликим кукловодам неправового государства", - отмечает журналист Клаус-Хельге Донат.

"Еще в возрасте 85 лет она извинялась, что больше не участвует в демонстрациях, - повествует издание. - Алексеева с улыбкой замечала, что ее возраст не позволит ей выстоять против натиска полиции. Однако она по-прежнему была активна и ее голос всегда был слышен: ясно и недвусмысленно. А то, что высказывалась она реже, было связно с атмосферой в стране, допускавшей лишь ничтожное количество политического протеста".

"Людмила Алексеева была одной из тех фигур России, которые проявляют мужество и бесстрашие перед лицом гнетущего превосходства несправедливости и зла. Она была непоколебимой и не вела себя как героиня", - подчеркивает автор статьи.

Алексеева, смеясь и одновременно всерьез, отмечала, что Россия не создана для нормальной жизни. "В последнее время эта точка зрения только укрепилась. В возрасте 80 лет неутомимая правозащитница все еще лелеяла надежду на то, что Россия в следующие десять лет превратится в правовое государство. Однако аннексия Крыма и большое воодушевление российского народа, одобрившего присоединение полуострова 84% голосов, резко положили конец надеждам", - говорится в публикации.

"Когда спустя почти сотню лет она подводила итоги, они звучали отрезвляюще: в России значительно улучшились материальные условия жизни, однако отношения между властью и народом едва изменились. "Пока мы живем далеко не по-человечески", - констатировала правозащитница".

77-летнего активиста Льва Пономарева, которого поддерживала Алексеева незадолго до своей смерти, приговорили на этой неделе к нескольким суткам ареста, добавляет издание в заключение.