10 декабря 2018 г. Розалинд Хельдерман, Тон Хэмургер и Кэрол Леонниг | The Washington Post Во время избирательной кампании и в период подготовки к вступлению Трампа в должность президента русские вступали в контакт, по меньшей мере, с 14 его представителями "Российский посол. Заместитель премьер-министра. Поп-звезда. Тяжелоатлет, юрист, ветеран советской армии с предполагаемыми связями с разведкой. Снова и снова, и снова - в течение 18-месячной избирательной кампании Дональда Трампа - российские граждане вступали в контакты с ближайшими членами его семьи и друзьями, а также с фигурами на периферии его орбиты, - пишет The Washington Post. - Кто-то предлагал помощь его кампании и его бизнесу в сфере недвижимости. Кто-то предлагал грязь на оппонента от Демократической партии. Неоднократно граждане России предполагали, что Трамп должен провести с Владимиром Путиным примирительную встречу - и предлагали посредничество в ее организации". В целом, если верить информации из открытых источников и интервью, во время избирательной кампании и в период подготовки к вступлению в должность президента россияне вступали во взаимодействие с представителями Трампа, по меньшей мере, 14 раз, указывает издание. "Это крайне необычно, - считает Майкл Макфол, который в президентство Барака Обамы был послом в России. - И количество контактов, и характер этих контактов необычны". "Старшие дети Трампа - Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп - общались с россиянами, которые предлагали помочь кандидату в президенты от республиканцев. Муж Иванки, главный советник президентской кампании Джаред Кушнер, а также председатель кампании Пол Манафорт, его личный юрист Майкл Коэн, и его давший политический советник Роджер Стоун также контактировали с российскими гражданами", - перечисляет газета. "Ветераны предыдущих президентских избирательных кампаний на пост главы Белого дома утверждают, что такое активное взаимодействие с представителями враждебного иностранного государства необычно", - сообщают журналисты издания. "Это отличается по сути от всего, о чем я когда-либо слышал, - отмечает Тревор Поттер, который был главным юридическим советником в президентской кампании сенатора Джона Маккейна в 2008 году. Маккейн, указал он, путешествовал по свету как представитель Сената, однако его контакты с чиновниками иностранных правительств осуществлялись обычно по согласованию с Госдепартаментом и предполагали обсуждение вопросов политики, а не личных деловых или предвыборных интересов". Новые судебные материалы, подготовленные прокурорами, участвующими в расследовании Мюллера в последние две недели, свидетельствуют, что российские усилия были более широкими, чем было известно ранее. Так, по утверждению The Washington Post, "в ноябре 2015 года Коэн беседовал с россиянином, который сообщил, что является "доверенным лицом" в Российской Федерации и предложил кампании "политическую синергию" и "синергию на правительственном уровне", говорится в докладной, поданной спецпрокурором в пятницу". "Этот россиянин, как отмечают прокуроры, неоднократно предлагал встречу Трампа Путина, говоря, что встреча между двумя лидерами может иметь "феноменальное" влияние, потому что "нет большей гарантии в каком-либо проекте", чем поддержка Путина". "Детали вышеуказанного эпизода, - подчеркивает американская газета, - согласуются с описаниями контакта, который Коэн имел в то же время с Дмитрием Клоковым, российским спортсменом с большими связями, о чем первым сообщило издание Buzzfeed. "Клоков, олимпиец-тяжеловес, ставший предпринимателем, продает спортивное оборудование, одежду и фитнес-программы, - говоритсяв в публикации. - Когда в субботу ему через его профиль в Instagram отправили сообщение, задав вопрос о сообщавшихся контактах с Коэном, Клоков ответил тремя эмодзи, изображающими смех до слез. "Это ерунда какая-то", - добавил он". "Жена Клокова в октябре 2015 года связалась с Иванкой Трамп, сообщив, что у нее есть связи в российском правительстве и что она может помочь ее отцу в постройке башни Трампа в Москве - в проекте, к которому он давно стремился. Об этом сообщил человек, знающий об этом контакте", - передает The Washington Post. - Иванка Трамп не была знакома с этой женщиной, но переправила ее контактную информацию Коэну, который позднее связался с Клоковым, сообщили осведомленные о контактах источники". "После первоначального разговора, сообщили прокуроры, Коэн не стал встречаться с этим россиянином, потому что, по его убеждению, у него уже были связи в российским правительстве через его делового партнера. Этот партнер, родившийся в России застройщикФеликс Сатер, заявил в интервью, что не знал о контактах Коэна с Клоковым", - сообщают авторы публикации. "Команда Мюллера также собирает свидетельства о взаимодействиях Манафорта с Константином Килимником, ветераном российской армии, который работал на Манафорта в киевском офисе его компании, занимавшейся политическим консультированием", - передает газета, добавляя, что "команда Мюллера обвинила Манафорта в том, что он неоднократно лгал в интервью со следователями о своем взаимодействии с Килимником, который, по оценке ФБР, имел связи с российской разведкой и встречался с Манафротом дважды во время кампании". "Ранее The Post сообщала о том, что Манафорт просил Килимника сделать предложение о "частных брифингах" о ходе кампании Олегу Дерипаске, ведущему российскому бизнесмену, близкому к Путину, - напоминает издание. - Пресс-секретарь Дерипаски заявила, что такие брифинги не проводились". Некоторые усилия по установлению и поддержанию контактов исходили напрямую от российского правительства, говорится в статье. Например, "российский посол Сергей Кисляк встречался с несколькими советниками Трампа, включая бывшего тогда сенатором ДЖеффа Сешнса, на национальной конвенции республиканцев. Советник Трампа Картер Пейдж сообщал, что после того, как он произнес речь с июле 2016 года в Москве, его встретил зам премьер-министра Аркадий Дворкович". "Людям, близким к Трампу, дважды предлагали дискредитирующую информацию о Клинтон - особом враге Путина, которую он обвинял в подстрекательстве к протестам против его режима в ее бытность госсекретарем США, - напоминает издание. - В июне 2016 года Трамп-младший встретился с российским юристом, которая, как ему сказали, предоставит грязь на Клинтон. Эта встреча была организована миллиардером московским застройщиком Арасом Агаларовым и его сыном Эмином, поп-звездой. Участники встречи, среди которых были Манафорт и Кушнер, сообщили, что Наталья Весельницкая не предложила ничего полезного. Однако несколько участников встречи, если верить расшифровкам их показаний, проинформировали следователей Конгресса о стремлении к российскому сотрудничеству со стороны Трампа-младшего". "Спустя месяцы после того, как, по данным осведомленных источников, российский тяжелоатлет предложил идею о встрече с Коэном, Иван Тимофеев, директор московской аналитической компании со связями с российским МИДом, обсуждал встречу Трампа и Путина с Джорджем Папандопулосом, внешнеполитическим советником Трампа. Один лондонский профессор также связал Папандопулоса с российской женщиной, которую советник Трампа считал племянницей Путина", - пишет The Washington Post. "Некоторые контакты между представителями Трампа и россиянами, - подчеркивается в публикации, - происходили на низком уровне, и были гипотетическими дискуссиями. "Тип людей, о которых мы говорим, это не тот тип людей, с которыми вы говорите об американо-российских отношениях, о будущем договора СНВ и так далее", - говорит Макфол, имея в виду знаковый договор о ядерных вооружениях. Однако, по его словам, россияне обратили внимание на готовность советников Трампа поддерживать контакты". "Я полагаю, россияне будут пестовать эти контакты и считать их способом выстраивания отношений, которые могут быть полезны Путину и его правительства", - сказал он. Источник: The Washington Post