"Когда в понедельник оба президента впервые сели за один стол, атмосфера была холодной", - пишет немецкий таблоид Bild о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров в "нормандском формате" в Париже.

"При этом у них есть много общего, - отмечает журналист Филипп Пятов. - Их имена, скромный рост (без малого 1,7 м), юридическое образование, политическая карьера из ничего".

"Двух президентов объединяет еще кое-что: оба являются талантливыми актерами. Разница в том, что Зеленский показывает свое мастерство в театрах и на киноэкранах, а Путин предпочитает другую сцену: мировую политику".

"Шеф Кремля годами водит мир за нос. Наш канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон становятся, как в понедельник в Париже, статистами", - говорится в статье.

Война на Украине

"Реальность: на протяжении пяти лет Россия разжигает войну на Украине. Сначала в рамках секретной операции она захватила полуостров Крым, потом с танками и войсками вторглась на восток Украины. (...) Ложь Путина: шеф Кремля по сей день отрицает, что Россия вообще участвует в войне на Украине".

"Речь идет о полном отводе московских войск из оккупированного Донбасса и передаче Украине контроля над границей", - указал в интервью с изданием посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Убийство в Тиргартене

"Реальность: в деле об убийстве Берлине гражданина Грузии генеральный прокурор ведет следствие против россиянина. Согласно подозрению, арестованный 54-летний Вадим Красиков действовал по заказу Кремля. (...) Ложь Путина: как в случае с покушением на отравление экс-агента Сергея Скрипаля недалеко от Лондона или в случае со сбитым самолетом MH17 (298 погибших) Кремль представляет все улики и доказательства как антироссийскую теорию заговора".

"Если Россия якобы никак не связана с преступлением, то в ее интересах выяснить возможную связь государственных органов с убийством", - подчеркнул в разговоре с Bild Константин Куле из партии СвДП.

Допинговый скандал

"Реальность: для модели правления Путина, основанной на псевдоуспехах, победы на спортивных соревнованиях необходимы. Однако обман и сокрытие были разоблачены, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года. Ложь Путина: премьер-министр Дмитрий Медведев очерняет ВАДА как часть большого заговора".

Штефан Майер (ХСС), занимающий должность госсекретаря при министре внутренних дел, похвалил ВАДА за "логичное решение". "Оно, по его словам, "соразмерно колоссальному масштабу российского государственного допинга", - передает Bild.