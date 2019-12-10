Растения тоже чувствуют боль, доказали ученые

"Группа ученых из Тель-Авивского университета обнаружила, что некоторые растения издают высокочастотный звук, свидетельствующий о боли, когда они подвергаются стрессу со стороны окружающей среды. Исследователи протестировали растения томата и табака, лишив их воды и надрезая их стебли, а затем записывая их реакцию с помощью микрофона, расположенного на расстоянии десяти сантиметров", - передает Daily Mail.

"В обоих случаях они обнаружили, что растения начали издавать ультразвуковые звуки в диапазоне от 20 до 100 килогерц, которые, по их мнению, могут сигнализировать об их бедствии другим растениям и организмам, находящимся в непосредственной близости от них", - говорится в статье.

"Когда исследователи надрезали стебель растения томата, они обнаружили, что в течение часа он издал 25 ультразвуковых сигналов бедствия. Растение табака издавало 15 сигналов бедствия, когда надрезали их стебель. Когда исследователи лишали каждое из растений воды, растения томата издавали еще больше звуков бедствия - 35 за один час, а растения табака - 11", - передает газета.

"Также растения, как представляется, реагировали на различные источники стресса различной интенсивностью звука. Ученые заметили, что растения табака издавали более громкий звук, когда их лишали воды, чем когда им надрезали стебель. Растения, которые не сталкивались с непосредственной угрозой или ущербом со стороны окружающей среды, издавали менее одного ультразвукового звука в час", - говорится в статье.

"Эти результаты могут изменить наш взгляд на царство растений, которое до сих пор считалось почти безмолвным", - пишут ученые, подытоживая свои выводы. Об исследовании сообщает Life Science.

"(...) В прошлом году другое исследование показало, что у некоторых растений регистрировалась "боль", когда им отрывали листья или даже дотрагивались до них, что вызывало выброс в листьях химического вещества с неприятным вкусом, который, как полагают, отпугивает насекомых".