Медленный секс как реальный план борьбы со злом нашего века

"(...) В классический набор антистрессовых инструментов, между долгим плаванием кролем, йогой и звуками дождя в лесу, необходимо срочно поместить секс. Срочно потому, что многие из нас сталкиваются со стрессом. Согласно статистическим данным Обсерватории психологического здоровья на рабочем месте, полученным на примере 32 137 работников в период с 2013 по 2017 год, чуть более половины французских работников (52%) страдают от тревожности на работе. Согласно опросу службы общественного мнения BVA, проведенному в 2016 году для Профсоюзной палаты софрологии, каждый пятый на работе "большую часть времени" чувствует себя в состоянии стресса. Срочность объясняется и тем, что хронический стресс постепенно изматывает и наносит вред здоровью и сексуальности. И, наконец, срочно еще и потому, что нам известны анксиолитические свойства сексуального наслаждения. В своей книге "Меньше стресса благодаря сексу" (издательство Albin Michel) клинический психолог и сексолог Магали Крозе-Калисто анализирует опасные связи между ними и возводит секс в ранг "реального плана борьбы" со злом нашего века", - пишет Le Figaro.

"(...) У мужчин из-за стресса наблюдаются эректильная дисфункция и преждевременная эякуляция. Стресс возникает оттого, что тело усвоило привычку действовать быстро и не тратить время зря. Наблюдается также "озабоченность работой", мужчины стремятся все делать "всегда больше, всегда лучше", занимаясь самокритикой и самоуничижением, если это не срабатывает. Женщины, со своей стороны, в основном страдают от гиполибидо (снижения желания) из-за умственной нагрузки. Также часто встречается диспареуния, боль, которая ощущается во время полового акта. Ум находится в состоянии дихотомии с телом, он делает то, что ему не подходит. В крайнем случае это может привести к вагинизму, сухости влагалища, и тогда проникновение становится невозможным. Наконец, стресс имеет очевидные последствия для пары, он приводит к гневу, конфликтам, кризисам, которые не могут быть устранены благодаря любовным чувствам, поскольку каждый из партнеров перегружен стрессом. Иногда случается настоящий любовный синдром эмоционального выгорания", - говорит Магали Крозе-Калисто в интервью Le Figaro.

"(...) Когда мы занимаемся любовью, секс переживается как полная самоотдача, удовольствие, и, конечно же, согласие, у нас выделяются эндорфины - гормоны счастья и благополучия - а также окситоцин, гормон привязанности. На мой взгляд, секс - это реальный план борьбы со стрессом. Согласно исследованию Пенсильванского университета, в среднем два половых акта в неделю способны освободить от стресса. Только чтобы воспользоваться таким благом, потребуется пересмотр нашего отношения к сексу. В настоящее время мы склонны им "заниматься" и гораздо в меньшей степени готовы его "прочувствовать", сексуальное благополучие больше не является целью. Достижение результатов, "норма" и потребность им соответствовать часто приводят к необходимости прибегнуть к консультативной помощи", - поясняет собеседница издания.

"(...) Медленный секс позволяет воссоединиться со своими чувствами, телом другого, отдаться сексуальным действиям, не стремясь к оргазму любой ценой. Сосредоточившись вместо оргазма на всем этом, мы обнаруживаем те области, которые никогда не ласкались, которые казались не слишком эрогенными, и мы понимаем, что их становится все больше и больше. Тем самым мы выходим из-под власти диктатов и запретов", - отмечает эксперт.

"(...) Для медленного секса прежде всего важно помнить, что партнеры должны физически хорошо себя чувствовать. Когда человек находится в состоянии крайней усталости, он забывает о сексе и предпочитает отдых. Затем нужно наметить в своей повестке дня нишу, "время на секс", как минимум 15 минут, чтобы было время создать интимную обстановку, без необходимости достигать проникновения или оргазма. Можно также устроить нечто вроде шкатулки фантазий: у каждого она есть, люди встречаются раз в неделю, и один из двух партнеров соглашается сделать то, что попросит другой, можно бросать жребий. Это позволяет заново открыть для себя другого в определенном контексте, создать отношения, где господствует некий ритуал. Для медленного секса отводится час или полтора часа. Я советую разделить это время на два отрезка: в первые полчаса женщина ведет своего партнера или партнершу, указывая, что ей нравится, что она хочет, подсказывая что делать и как, во вторые полчаса роли меняются. Партнеры ласкают друг друга, исследуют различные области тела, раскрывают что-то новое, они могут друг другу делать массаж, завязывать глаза. Цель состоит в том, чтобы восстановить связь со своими психотелесными ощущениями", - отмечает Магали Крозе-Калисто.